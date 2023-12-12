Нумера Вейнбаума и дом купца Селиванова: какие старые здания посмотреть в Белгороде?

Ещё один старый дом в удручающем состоянии расположен на улице Николая Чумичова, 24. Двухэтажный особняк, построенный во второй половине XIX века, принадлежал когда-то управляющему станцией Белгород Юрию Грикке. Но в 1888 году на станции Борки под Харьковом, которой управлял Грикке, произошло крушение царского поезда, в котором находился император Александр III. После этого Грикке уволили, а дом его после революции национализировали. Сейчас его продают, а здание выглядит полуразрушенным и заброшенным.