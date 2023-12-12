Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:49

Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 03:49

Updated Сегодня, 03:49

Журналисты составили подборку самых старый зданий Белгорода

Нумера Вейнбаума и дом купца Селиванова: какие старые здания посмотреть в Белгороде?

12 декабря 2023, 03:49
Фото: Bel.ru

Журналисты составили подборку самых старый зданий Белгорода

Увы, большая часть Белгорода не пережила Великую Отечественную войну — фашисты уничтожили многие дореволюционные дома. Тем не менее, часть старых зданий сохранилась: подробнее читайте в материале Бел.Ру.

Дом купца Селиванова

Одно из самых известных старых зданий Белгорода, где сейчас расположен Литературный музей. Одно из первых каменных зданий в городе: его построили в конце XVIII века для купца Василия Селиванова в классическом стиле. С 1887 года дом сдавали в аренду, а после революции его национализировали.

Позже здесь размещались клуб железнодорожников, «Теплоэнергомонтаж» и «Белгородэнерго» — об этом сообщает культурный портал «Белогорье».

Фото: Bel.ru

Женская гимназия Коротковой

Старейшее учебное заведение Белгорода расположилось прямо в центре города — на улице Преображенской, 66. Несмотря на фамилию создательницы, история здания совсем не коротка: гимназия появилась здесь в 1907 году. Построили её на средства купчихи второй гильдии Коротковой. Раньше здесь изучали педагогику, русский и иностранные языки, арифметику, музыку. Позже здесь появилась школа по ликвидации безграмотности населения, ещё позже — средняя школа.

Интересно, но с 1970-х годов в бывшей женской гимназии находился психоневрологический диспансер. Сейчас особняк пустует: стены его закрыты брезентом, окна выглядят старыми и заброшенными. Выделяется козырёк, оформленный в старинном стиле.

Фото: Bel.ru

Дом купца Мачурина

Внезапно, но дом купца Мачурина расположен не на улице Мичурина. Особняк известной купеческой семьи стоит на улице Преображенской. И преображается: сейчас на объекте ведутся строительно-восстановительные работы. Часть здания снесена: видно лишь фундамент и некоторые стены. Рядом с домом купца стоят похожие старые дома, и они тоже не в лучшем состоянии.

Из открытых источником известно, что предприниматели и торговцы Мачурины жили в Белгороде с середины XVIII века. Семья владела заводом восковых свечей, мыловаренным заводом, магазинами по продаже хлеба, рыбы, икры, масла. Мачурины известны тем, что выделяли деньги на благотворительность.

Фото: Bel.ru

Дом Грикке

Ещё один старый дом в удручающем состоянии расположен на улице Николая Чумичова, 24. Двухэтажный особняк, построенный во второй половине XIX века, принадлежал когда-то управляющему станцией Белгород Юрию Грикке. Но в 1888 году на станции Борки под Харьковом, которой управлял Грикке, произошло крушение царского поезда, в котором находился император Александр III. После этого Грикке уволили, а дом его после революции национализировали. Сейчас его продают, а здание выглядит полуразрушенным и заброшенным.

Фото: Bel.ru

Дом Шашурина

Это здание построили в конце XIX века. Долгое время им владела семья мещан Шашуриных, после революции же в здании обустроили коммунальные квартиры. Сейчас в отреконструированном здании на улице Князя Трубецкого, 41 располагается кофейня «Мечтатели».

Фото: Bel.ru

Смоленский собор

Расположенный по адресу Гражданский проспект, 50а собор был построен в XVIII веке. Сперва это была лишь небольшая деревянная церковь, но после пожара на её месте возвели храм уже каменный. После революции здание использовали как склад: вернули помещение верующим лишь в 80-х годах.

Фото: Bel.ru

Дом Котляровых

Дом по адресу Гражданский проспект, 23 построили давно в XIX веке. Сперва здание принадлежало братьям Николаю и Александру Котляровым: они оборудовали здесь гимнастический зал, а во дворе был небольшой каток.

После революции в усадьбе оборудовали приют для мальчиков, а позже — богадельню. В конце 1920-х комнаты здания переоборудовали под жилые квартиры. Сейчас в доме устроен бизнес-центр «Гражданский».

Нумера Вейнбаума

Красное двухэтажное здание из кирпича расположено прямо напротив мэрии — по адресу Гражданский проспект, 41.

До революции здесь была типография «Нумера Вейнбаума», а после по очереди штаб сводного отряда революционных солдат, матросов и красногвардейцев, книжный магазин, аптека, магазин «Охота». Здание хотели снести, но жители его отстояли, и теперь там расположено министерство культуры региона.

Фото: Bel.ru

Ранее журналисты Бел.Ру составили топ достопримечательностей Белгорода. Ознакомиться с ним можно в отдельном нашем материале.

Достопримечательности Белгорода: куда сходить и что посмотреть
Узнать подробнее
Читайте также:
Власти утвердили границы «Старого Белгорода» как достопримечательного местаМосковская фирма создаст фотобанк достопримечательностей Белгородской областиВ Белгородской области объявят лучшую достопримечательность региона
#Культура#Эксклюзив#История#Литературный музей#Смоленский собор#Министерство культуры#Белгород#Женская гимназия#Восстановительные работы#Дом купца Мачурина#Артем Черненко#Старые здания#Каменные здания#Купец Селиванов
Подпишитесь
Заммэра по ЖКХ в Белгороде покинул свой пост
Сегодня, 08:47
«Развод» на 10 миллионов и встречи в бане: за что осудили двух юристов в Белгороде?
Сегодня, 08:57
Зачем штаб помощи беженцам и нуждающимся открыли в белгородском монастыре?
Сегодня, 08:09
Маски и фильтры: пустят ли родителей на новогодние утренники в детсады и школы
Сегодня, 08:18
Митрополит Иоанн: Мы ищем новую планету для жизни, потому что Землю загадили
Сегодня, 04:30
Не только пыль, но и токсичные газы: что ещё нашли в выбросах цемзавода в Белгороде?
Сегодня, 05:31