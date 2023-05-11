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Published Сегодня, 12:19

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Updated Сегодня, 12:21

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Достопримечательности Белгорода: куда сходить и что посмотреть

11 мая 2023, 12:19
Фото: Bel.ru
Белгород — относительно небольшой город. Тем не менее, здесь есть, на что посмотреть: собрали лучшие достопримечательности города, оценить которые нужно каждому.

Стела «Город воинской славы»

Белгород — Город воинской славы. В честь этого прямо в центре установили стелу. Вокруг неё — высеченная на камнях история белгородских воинов, от основания до наших дней. Будет интересно изучить даже тем, кто живет здесь уже давно.

Фото: Bel.ru

Драмтеатр имени Щепкина

Прямо напротив стелы стоит драмтеатр. По бокам от театра — два больших экрана, на которых транслируют новости и с помощью которых можно передать кому-нибудь привет.

Фото: Bel.ru

Диорама «Огненная дуга. Курская битва»

Музей, посвящённый Прохоровскому танковому сражению, самому крупнейшему сражению Великой Отечественной войны, принимает гостей практически в центре Белгорода. Попасть внутрь стоит — там есть, на что посмотреть. Но не менее интересно и снаружи, в окружении танков, самолётов и прочей военной техники.

Фото: Bel.ru

Художественный музей

Здесь всё, как с диорамой — красиво как внутри, так и снаружи. Находится тоже рядом, в центре Белгорода. Рядом — парк Победы, напротив — драмтеатр и площадь.

Фото: Bel.ru

Филармония

Раз уж пошли по местам искусства, то нельзя не упомянуть и красивое здание филармонии. Внутри гостей ждут музыка и творчество, снаружи — необычной формы строение и парк с памятником основателю Белгорода, царю Фёдору Иоанновичу.

Фото: Bel.ru

ЛЭП в виде льва

Жёлтого льва прямиком с герба города обычно видно из окон многоэтажек, но вживую и вблизи он, конечно, выразительнее. А если учесть, что он стоит посреди реки Везёлки, то летом и весной в тени «электрозверя» хочется задержаться подольше.

Фото: Bel.ru

Князь Владимир

Ещё один не лев, но не менее гордый персонаж, в чьей тени также хочется задержаться — князь Владимир. Расположился памятник крестителю Руси прямо на смотровой площадке, с которой открывается отличный вид на город. 

Фото: Bel.ru

Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца

Деревянный православный храм расположился в южной части Белгорода. Красиво строение как зимой, покрытое снегом, так и летом — в окружении молодой зелени.

Храм возведён в традициях древне-русского зодчества и полностью выполнен из дерева. Несмотря на свой вид, относительно молод: его строительство завершилось в 2001 году.

Фото: Bel.ru

Собор Смоленской иконы Божией Матери

Ещё один очень красивый собор, но уже в центре Белгорода. Построен в честь произошедшего в 1703 году знамения от иконы Смоленской Пресвятой Богородицы. В 1980-х годах здание реставрировалось под органный зал, а в начале 90-х году храм вернули верующим.

В Белгороде в целом очень много красивых храмов. Можно также отметить Часовню Иоасафа, епископа Белгородского, Покровский собор, Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Набережная Везёлки

Это не столько достопримечательность, сколько просто одно из красивейших мест Белгорода. Посещать его желательно летом: в это время года здесь выступают музыканты, проводят фестивали, высаживают тюльпаны. Можно встретить одиноких рыбаков, уток и лошадей.

Фото: Bel.ru
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#Артем Черненко#Парк#Везёлка#Храм#Памятник#Филармония#Диорама#Общество#Эксклюзив#Белгород
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