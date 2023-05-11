Достопримечательности Белгорода: куда сходить и что посмотреть

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Белгород — Город воинской славы. В честь этого прямо в центре установили стелу. Вокруг неё — высеченная на камнях история белгородских воинов, от основания до наших дней. Будет интересно изучить даже тем, кто живет здесь уже давно.
Прямо напротив стелы стоит драмтеатр. По бокам от театра — два больших экрана, на которых транслируют новости и с помощью которых можно передать кому-нибудь привет.
Музей, посвящённый Прохоровскому танковому сражению, самому крупнейшему сражению Великой Отечественной войны, принимает гостей практически в центре Белгорода. Попасть внутрь стоит — там есть, на что посмотреть. Но не менее интересно и снаружи, в окружении танков, самолётов и прочей военной техники.
Здесь всё, как с диорамой — красиво как внутри, так и снаружи. Находится тоже рядом, в центре Белгорода. Рядом — парк Победы, напротив — драмтеатр и площадь.
Раз уж пошли по местам искусства, то нельзя не упомянуть и красивое здание филармонии. Внутри гостей ждут музыка и творчество, снаружи — необычной формы строение и парк с памятником основателю Белгорода, царю Фёдору Иоанновичу.
Жёлтого льва прямиком с герба города обычно видно из окон многоэтажек, но вживую и вблизи он, конечно, выразительнее. А если учесть, что он стоит посреди реки Везёлки, то летом и весной в тени «электрозверя» хочется задержаться подольше.
Ещё один не лев, но не менее гордый персонаж, в чьей тени также хочется задержаться — князь Владимир. Расположился памятник крестителю Руси прямо на смотровой площадке, с которой открывается отличный вид на город.
Деревянный православный храм расположился в южной части Белгорода. Красиво строение как зимой, покрытое снегом, так и летом — в окружении молодой зелени.
Храм возведён в традициях древне-русского зодчества и полностью выполнен из дерева. Несмотря на свой вид, относительно молод: его строительство завершилось в 2001 году.
Ещё один очень красивый собор, но уже в центре Белгорода. Построен в честь произошедшего в 1703 году знамения от иконы Смоленской Пресвятой Богородицы. В 1980-х годах здание реставрировалось под органный зал, а в начале 90-х году храм вернули верующим.
В Белгороде в целом очень много красивых храмов. Можно также отметить Часовню Иоасафа, епископа Белгородского, Покровский собор, Спасо-Преображенский кафедральный собор.
Это не столько достопримечательность, сколько просто одно из красивейших мест Белгорода. Посещать его желательно летом: в это время года здесь выступают музыканты, проводят фестивали, высаживают тюльпаны. Можно встретить одиноких рыбаков, уток и лошадей.