В Белгородской области объявят лучшую достопримечательность региона

Голосование за лучшую достопримечательность продолжается в регионе. В соцсетях Белгородского центра туризма проводится опрос, в котором жители могут выбрать полюбившиеся ему места.
На звание лучшего в области среди прочих претендуют исторический парк «Белгородская черта» Белгородского района, мельница Баркова Волоконовского района, круглое здание в Грайворонском горокруге, город-крепость «Яблонов» Корочанского района, торговые ряды в Бирюче Красногвардейского района, музей им. Первой Конной армии в Новооскольском горокруге, парк «Ключи» Прохоровского района, Холковские подземные пещеры Чернянского района.
Результаты станут известны после 20 декабря.
Ранее в Белгородской области определили самый благоустроенный населённый пункт — им стал Губкин, на втором месте Старый Оскол. В список победителей областная столица снова не попала.