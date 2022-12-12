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В Белгородской области объявят лучшую достопримечательность региона

Сегодня, 07:37
Фото: Белгородский центр туризма / vk.com/belogorieinvite
голосование за лучшую достопримечательность
В регионе продолжается конкурс на лучшую достопримечательность. На это звание претендуют знаковые места районов и округов. Голосование продлится до 20 декабря включительно, сообщает областное правительство.

Голосование за лучшую достопримечательность продолжается в регионе. В соцсетях Белгородского центра туризма проводится опрос, в котором жители могут выбрать полюбившиеся ему места.

На звание лучшего в области среди прочих претендуют исторический парк «Белгородская черта» Белгородского района, мельница Баркова Волоконовского района, круглое здание в Грайворонском горокруге, город-крепость «Яблонов» Корочанского района, торговые ряды в Бирюче Красногвардейского района, музей им. Первой Конной армии в Новооскольском горокруге, парк «Ключи» Прохоровского района, Холковские подземные пещеры Чернянского района.

Результаты станут известны после 20 декабря.

Ранее в Белгородской области определили самый благоустроенный населённый пункт — им стал Губкин, на втором месте Старый Оскол. В список победителей областная столица снова не попала.

Прохоровское поле возглавило топ достопримечательностей в регионе от «Яндекса»
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#София Чугай#Общество#Белгородская область#Голосование#Достопримечательности#Центр туризма
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