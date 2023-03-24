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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Власти утвердили границы «Старого Белгорода» как достопримечательного места

24 марта 2023, 13:28
Фото: скриншот из приказа
Управление государственной охраны объектов культурного наследия региона опубликовало соответствующий приказ. В документе указан перечень разрешённых и запрещённых на территории работ, а также местные достопримечательности.

Власти утвердили границы «Старого Белгорода» как достопримечательного места. Соответствующий приказ выпустило управление государственной охраны объектов культурного наследия региона.

Территория охватывает центральные улицы: Попова, Пушкина, Победы, Князя Трубецкого и проспекта Славы. План можно увидеть на схеме ниже.

Обозначили в документе и список разрешённых и запрещённых на территории работ. Разрешены некоторые виды использования земельных участков. К ним относят среднеэтажную жилую застройку, хранение автотранспорта, соцоблуживание, объекты образования, общественное и религиозное управление и др.

Также на территории разрешены снос объектов, не представляющих культурной ценности, устройство и реконструкция систем освещения, проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической безопасности.

Запрещается на указанной территории возводить объекты капитального строительства, если они не отмечены как разрешённые, проводить работы, угрожающие культурным объектам, прокладывать инженерные коммуникации наземным и надземным способами, размещать взрывоопасные и пожароопасные объекты, делать ливнёвки в сторону территорий объектов культурного наследия, проводить земляные работы. Однако за некоторыми исключениями — высадка растений разрешена, если не создаёт угрозы для объектов.

Всего в документе указали 31 объект культурного наследия, который находится в обозначенной зоне. В их числе один объект федерального значения — Смоленский собор. К объектам регионального значения отнесли здание драмтеатра, несколько жилых домов, здание Главпочтамта. Подробнее ознакомиться со списком можно в самом приказе.

Фото: скриншот из приказа
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