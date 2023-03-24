Власти утвердили границы «Старого Белгорода» как достопримечательного места

Запрещается на указанной территории возводить объекты капитального строительства, если они не отмечены как разрешённые, проводить работы, угрожающие культурным объектам, прокладывать инженерные коммуникации наземным и надземным способами, размещать взрывоопасные и пожароопасные объекты, делать ливнёвки в сторону территорий объектов культурного наследия, проводить земляные работы. Однако за некоторыми исключениями — высадка растений разрешена, если не создаёт угрозы для объектов.