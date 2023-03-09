Московская фирма создаст фотобанк достопримечательностей Белгородской области

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Согласно документам госзакупки, на формирование фотобанка выделили субсидии в размере 2 млн рублей. Контракт заключили за 980 тысяч рублей. Заказчиком выступил центр туризма и гостеприимства Белгородской области. Создавать фотобанк по сезонам исполнитель будет в четыре этапа:
Под фотобанком подразумевается архив фотографий, которые будут использоваться центр туризма для продвижения туристического потенциала Белгородской области.
Фотографировать достопримечательности будут с различных ракурсов: с воздуха и земли. Съёмка с земли включает съёмку туристических объектов (статичных), съёмку прилегающей территории к объекту и репортажную съёмку во время событийных мероприятий.
Фотографии должны быть выполнены с высоким качеством, отсняты без пересветов и провалов в тенях, без технического брака (при 100% увеличении не должно быть заметного цифрового шума, зерна и артефактов сжатия). На фотографиях не должно быть хроматических аберраций, следов от пыли и прочих загрязнений аппаратуры, не должно быть никаких дат, подписей, копирайтов, рамочек, бордюров.
Список локаций, где проведут съёмку, представлен ниже:
В рамках контракта исполнитель также должен будет подготовить 750 фото с не менее 15 событийных мероприятий проводимых на территории Белгородской области. Услуги будут оказываться до 10 декабря 2023 года.
Подрядчика выбрали с помощью электронного аукциона. Им стала московская компания «Снабженец-2».