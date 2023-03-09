Московская фирма создаст фотобанк достопримечательностей Белгородской области

Фотографии должны быть выполнены с высоким качеством, отсняты без пересветов и провалов в тенях, без технического брака (при 100% увеличении не должно быть заметного цифрового шума, зерна и артефактов сжатия). На фотографиях не должно быть хроматических аберраций, следов от пыли и прочих загрязнений аппаратуры, не должно быть никаких дат, подписей, копирайтов, рамочек, бордюров.