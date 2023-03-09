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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Московская фирма создаст фотобанк достопримечательностей Белгородской области

9 марта 2023, 13:31
Фото: 1MI
Центр туризма и гостеприимства Белгородской области заключил контракт с подрядчиком, который сформирует фотобанк по сезонам. Снимки будут делать в 10 районах региона. Работы выполнят в четыре этапа.

Согласно документам госзакупки, на формирование фотобанка выделили субсидии в размере 2 млн рублей. Контракт заключили за 980 тысяч рублей. Заказчиком выступил центр туризма и гостеприимства Белгородской области. Создавать фотобанк по сезонам исполнитель будет в четыре этапа:

  • 1 этап — февраль, март, апрель, май (зима — весна)
  • 2 этап — июнь, июль, август (лето)
  • 3 этап — сентябрь, октябрь, ноябрь (осень)
  • 4 этап — декабрь (зима)

Под фотобанком подразумевается архив фотографий, которые будут использоваться центр туризма для продвижения туристического потенциала Белгородской области.

Фотографировать достопримечательности будут с различных ракурсов: с воздуха и земли. Съёмка с земли включает съёмку туристических объектов (статичных), съёмку прилегающей территории к объекту и репортажную съёмку во время событийных мероприятий.

Фотографии должны быть выполнены с высоким качеством, отсняты без пересветов и провалов в тенях, без технического брака (при 100% увеличении не должно быть заметного цифрового шума, зерна и артефактов сжатия). На фотографиях не должно быть хроматических аберраций, следов от пыли и прочих загрязнений аппаратуры, не должно быть никаких дат, подписей, копирайтов, рамочек, бордюров.

Список локаций, где проведут съёмку, представлен ниже:

Фото: Из документов госзакупки

В рамках контракта исполнитель также должен будет подготовить 750 фото с не менее 15 событийных мероприятий проводимых на территории Белгородской области. Услуги будут оказываться до 10 декабря 2023 года.

Подрядчика выбрали с помощью электронного аукциона. Им стала московская компания «Снабженец-2».

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#Достопримечательности#Фотобанк#Центр туризма#Город#Эксклюзив#Госзакупки#Белгородский бизнес#Белгородская область#Кристина Семенчук
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