МЧС: Белгородскую область вновь заметёт, будет скользко

Снег и снег с дождём в Белгороде будут идти каждый день до конца текущей недели, следует из прогноза Гидрометцентра. При этом в четверг и пятницу, 14 и 15 декабря, температура днём будет плюсовой — столбик термометра поднимется до 1 °С выше нуля.