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Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Метель

МЧС: Белгородскую область вновь заметёт, будет скользко

11 декабря 2023, 12:41
Фото: 1MI
Метель

Метель надвигается на Белгородскую область

На дорогах во вторник возможны снежные заносы и гололедица. Столбик термометра не опустится ниже -6 °С, сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

Во вторник, 12 декабря, в Белгородской области ожидается снег, местами — метель. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы. Ветер юго-восточный 8-13 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -6…-1 °С. Днём облачно, температура составит от -5 °С до 0 °С.

В Белгороде 12 декабря будет снежно. Ночью осадки пройдут при -3 °С, днём — при температуре -1 °С.

Снег и снег с дождём в Белгороде будут идти каждый день до конца текущей недели, следует из прогноза Гидрометцентра. При этом в четверг и пятницу, 14 и 15 декабря, температура днём будет плюсовой — столбик термометра поднимется до 1 °С выше нуля.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Гололёд#Метель#Прогноз погоды#Инна Рогова#Белгород
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