МЧС: Белгородскую область вновь заметёт, будет скользко

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Во вторник, 12 декабря, в Белгородской области ожидается снег, местами — метель. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы. Ветер юго-восточный 8-13 м/с.
Ночью столбик термометра опустится до -6…-1 °С. Днём облачно, температура составит от -5 °С до 0 °С.
В Белгороде 12 декабря будет снежно. Ночью осадки пройдут при -3 °С, днём — при температуре -1 °С.
Снег и снег с дождём в Белгороде будут идти каждый день до конца текущей недели, следует из прогноза Гидрометцентра. При этом в четверг и пятницу, 14 и 15 декабря, температура днём будет плюсовой — столбик термометра поднимется до 1 °С выше нуля.