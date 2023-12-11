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Снег

«Повезло, но есть одно НО…»: замгубернатора — об уборке снега в Белгородской области

11 декабря 2023, 07:16
Фото: 1MI
Снег

С последствиями метели в Белгородской области справились не все районы

На еженедельном совещании правительства Сергей Догавлюк рассказал, как регионы справились с последствиями снегопада на прошедших выходных. Сильный снег коснулся некоторых районов, но не все из них смогли похвастаться хорошим реагированием со стороны коммунальщиков.
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Погода

Нам в очередной раз повезло — циклон дошёл только до восточной части региона, с этого начал свой доклад замгубернатора по ЖКХ. И в целом, по его словам, муниципалитеты справились с непогодой хорошо — в пиковые часы выходило до 90% коммунальной техники. А в некоторых районах и округах вышла дополнительная техника — в Грайворонском до 120%, Ракитянском — до 165% и Алексеевском — до 128%.

Но не обошлось без «но». В некоторых муниципалитетах на выходных заметили, что как только метель утихала, на улицах мгновенно становилось меньше снегоуборочной техники. Речь идёт о Короче, Новом Осколе, Алексеевке и Ровеньках, а также о Старом Осколе и Губкине. В последних двух были расчищены только главные трассы — до второстепенных дорог и частного сектора коммунальщики не доехали.

Кроме того, в Старом Осколе министр проверил несколько дворов — там не оказалось ни одного дворника. Губернатор поручил в течение недели разобраться с этой проблемой — встретиться с управляющими компаниями и, при необходимости, заменить их:

«Если управляющая компания не работает, значит, её нужно менять. Получается, что с людей взяли деньги за выполнение услуги, но услугу люди не получили. Наличие снега — это угроза здоровью в первую очередь для маленьких детей и старшего поколения. Количество травм зимой растёт. С этим мириться точно нельзя».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Белгородская область#Погода#Техника#Снегопад#Коммунальщики#Управляющие компании#Новости Белгорода#Метель#Снегоуборочная техника#Белгород#Екатерина Никулина#Дворники
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