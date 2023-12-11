«Повезло, но есть одно НО…»: замгубернатора — об уборке снега в Белгородской области

Нам в очередной раз повезло — циклон дошёл только до восточной части региона, с этого начал свой доклад замгубернатора по ЖКХ. И в целом, по его словам, муниципалитеты справились с непогодой хорошо — в пиковые часы выходило до 90% коммунальной техники. А в некоторых районах и округах вышла дополнительная техника — в Грайворонском до 120%, Ракитянском — до 165% и Алексеевском — до 128%.