«Повезло, но есть одно НО…»: замгубернатора — об уборке снега в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Нам в очередной раз повезло — циклон дошёл только до восточной части региона, с этого начал свой доклад замгубернатора по ЖКХ. И в целом, по его словам, муниципалитеты справились с непогодой хорошо — в пиковые часы выходило до 90% коммунальной техники. А в некоторых районах и округах вышла дополнительная техника — в Грайворонском до 120%, Ракитянском — до 165% и Алексеевском — до 128%.
Но не обошлось без «но». В некоторых муниципалитетах на выходных заметили, что как только метель утихала, на улицах мгновенно становилось меньше снегоуборочной техники. Речь идёт о Короче, Новом Осколе, Алексеевке и Ровеньках, а также о Старом Осколе и Губкине. В последних двух были расчищены только главные трассы — до второстепенных дорог и частного сектора коммунальщики не доехали.
Кроме того, в Старом Осколе министр проверил несколько дворов — там не оказалось ни одного дворника. Губернатор поручил в течение недели разобраться с этой проблемой — встретиться с управляющими компаниями и, при необходимости, заменить их:
«Если управляющая компания не работает, значит, её нужно менять. Получается, что с людей взяли деньги за выполнение услуги, но услугу люди не получили. Наличие снега — это угроза здоровью в первую очередь для маленьких детей и старшего поколения. Количество травм зимой растёт. С этим мириться точно нельзя».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области