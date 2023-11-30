В Белгороде становится меньше безработных, при этом остаётся кадровый голод

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
За 10 лет — с 2013 по 2022 годы — безработных жителей Белгорода стало на 43,1% меньше, а численность незанятых трудовой деятельностью сократилась на 39,6%. Если в 2013 году в областном центре насчитывалось 1334 безработных, то по итогам прошлого года их осталось 759.
При этом средняя численность работников, кроме задействованных в МСП, тоже уменьшилась — на 13,6%. К концу 2022 года в банке вакансий ЦЗН насчитывалось 7 тысяч свободных рабочих мест. Больший спрос на сотрудников отметили в рабочей сфере — таких вакансий более 3,7 тысячи. Это водитель автомобиля, повар, слесарь-сантехник, электросварщик, грузчик, дворник, рабочий, санитарка, уборщик, укладчик-упаковщик и другие наиболее востребованные специалисты. Также не хватает таких работников, как бухгалтер, воспитатель, менеджер, инженер, врачи и медсёстры.
Напомним, этой осенью губернатор раскритиковал работу министерства здравоохранения в направлении профориентации. В медицинских учреждениях региона наблюдается кадровый голод, а выпускники белгородских вузов и колледжей уезжают работать в другие регионы. По данным Андрея Иконникова, в регионе не хватает 307 врачей и 421 работника среднего медперсонала. А в следующем своём докладе он сообщил, что не трудоустроены 200 выпускников, так что «никаких проблем с кадрами не будет».