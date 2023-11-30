В Белгороде становится меньше безработных, при этом остаётся кадровый голод

При этом средняя численность работников, кроме задействованных в МСП, тоже уменьшилась — на 13,6%. К концу 2022 года в банке вакансий ЦЗН насчитывалось 7 тысяч свободных рабочих мест. Больший спрос на сотрудников отметили в рабочей сфере — таких вакансий более 3,7 тысячи. Это водитель автомобиля, повар, слесарь-сантехник, электросварщик, грузчик, дворник, рабочий, санитарка, уборщик, укладчик-упаковщик и другие наиболее востребованные специалисты. Также не хватает таких работников, как бухгалтер, воспитатель, менеджер, инженер, врачи и медсёстры.