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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Водитель

В Белгороде становится меньше безработных, при этом остаётся кадровый голод

30 ноября 2023, 11:06
Фото: Midjourney
Водитель

Белгородцы не хотят выбирать рабочие профессии

Интересные показатели занятости белгородцев представили в новой стратегии развития города до 2030 года. Чисто незанятых и безработных сократилось, при этом работников предприятий, за исключением МСП, тоже стало меньше.

За 10 лет — с 2013 по 2022 годы — безработных жителей Белгорода стало на 43,1% меньше, а численность незанятых трудовой деятельностью сократилась на 39,6%. Если в 2013 году в областном центре насчитывалось 1334 безработных, то по итогам прошлого года их осталось 759.

При этом средняя численность работников, кроме задействованных в МСП, тоже уменьшилась — на 13,6%. К концу 2022 года в банке вакансий ЦЗН насчитывалось 7 тысяч свободных рабочих мест. Больший спрос на сотрудников отметили в рабочей сфере — таких вакансий более 3,7 тысячи. Это водитель автомобиля, повар, слесарь-сантехник, электросварщик, грузчик, дворник, рабочий, санитарка, уборщик, укладчик-упаковщик и другие наиболее востребованные специалисты. Также не хватает таких работников, как бухгалтер, воспитатель, менеджер, инженер, врачи и медсёстры.

Напомним, этой осенью губернатор раскритиковал работу министерства здравоохранения в направлении профориентации. В медицинских учреждениях региона наблюдается кадровый голод, а выпускники белгородских вузов и колледжей уезжают работать в другие регионы. По данным Андрея Иконникова, в регионе не хватает 307 врачей и 421 работника среднего медперсонала. А в следующем своём докладе он сообщил, что не трудоустроены 200 выпускников, так что «никаких проблем с кадрами не будет».

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