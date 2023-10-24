«Никаких проблем нет»: новый доклад минздрава о медицинских кадрах

Как именно специалистов будут привлекать — министр не рассказал. Но такой доклад устроил губернатора, хотя две недели назад Гладков раскритиковал работу министерства по этому направлению. Напомним, тогда речь шла о нехватке 307 врачей и 421 работника среднего медицинского персонала в Белгородской области.