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Posted 24 октября, 07:17

Published 24 октября, 07:17

Modified 24 октября, 07:17

Updated 24 октября, 07:17

Врачи

«Никаких проблем нет»: новый доклад минздрава о медицинских кадрах

24 октября 2023, 07:17
Фото: 1MI
Врачи

Андрей Иконников: в Белгородской области появится более 300 новых медработников

Министр здравоохранения Андрей Иконников доложил, что никаких проблем с обеспечением кадрами медучреждений не будет. Хотя две недели назад была обратная картина.

На еженедельном оперативном совещании заслушали доклад министра цифрового развития Сергея Четверикова о выполнении плана по нацпроектам. Среди сфер, которые подвержены риску недостижения показателей, оказалось министерство здравоохранения. Один из таких показателей — обеспечение кадрами медучреждений: по плану должно быть 37,6 медработников на 10 тысяч белгородцев, но по факту получается 37,1.

Андрей Иконников отметил, что это не проблема, и сейчас ведут работы с выпускниками специалитета и ординатуры — 68 и 44 человека соответственно. Их планируют трудоустроить в регионе в ноябре.

«По среднему медперсоналу мы так же достигнем (целевых показателей — прим. ред.). У нас не трудоустроены около 200 человек»
Андрей Иконников, министр здравоохранения.

Как именно специалистов будут привлекать — министр не рассказал. Но такой доклад устроил губернатора, хотя две недели назад Гладков раскритиковал работу министерства по этому направлению. Напомним, тогда речь шла о нехватке 307 врачей и 421 работника среднего медицинского персонала в Белгородской области.

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#Белгородская область#Трудоустройство#Новости Белгорода#Минздрав#Медработники#Белгород#Вячеслав Гладков#Андрей иконников#Нацпроекты#Екатерина Никулина#Медицинские кадры#Средний медперсонал#Обеспечение кадрами
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