«Никаких проблем нет»: новый доклад минздрава о медицинских кадрах

Posted 24 октября, 07:17
Published 24 октября, 07:17
Modified 24 октября, 07:17
Updated 24 октября, 07:17
На еженедельном оперативном совещании заслушали доклад министра цифрового развития Сергея Четверикова о выполнении плана по нацпроектам. Среди сфер, которые подвержены риску недостижения показателей, оказалось министерство здравоохранения. Один из таких показателей — обеспечение кадрами медучреждений: по плану должно быть 37,6 медработников на 10 тысяч белгородцев, но по факту получается 37,1.
Андрей Иконников отметил, что это не проблема, и сейчас ведут работы с выпускниками специалитета и ординатуры — 68 и 44 человека соответственно. Их планируют трудоустроить в регионе в ноябре.
«По среднему медперсоналу мы так же достигнем (целевых показателей — прим. ред.). У нас не трудоустроены около 200 человек»
Андрей Иконников, министр здравоохранения.
Как именно специалистов будут привлекать — министр не рассказал. Но такой доклад устроил губернатора, хотя две недели назад Гладков раскритиковал работу министерства по этому направлению. Напомним, тогда речь шла о нехватке 307 врачей и 421 работника среднего медицинского персонала в Белгородской области.