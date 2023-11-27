Мороз и метель надвигаются на Белгородскую область

Отметим, что на этой неделе температура в столице региона будет варьироваться от -3 ˚С до +3 ˚С. При этом с понедельника по пятницу белгородцев ожидают дожди днём и снег ночью. Суббота и воскресенье, 2 и 3 декабря, будут дождливым, а воздух прогреется до +3 ˚С.