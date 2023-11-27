Мороз и метель надвигаются на Белгородскую область

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
По информации синоптиков, завтра, 28 ноября, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью возможен небольшой снег, днём без осадков. На дорогах гололедица. Порывы ветра юго-западного направления достигнут 8-13 м/с, в светлое время суток — 15-17 м/с.
Температура воздуха в регионе в тёмное время суток составит -7…-2 ˚С, днём -5…0 ˚С. В Белгороде столбик термометра ночью остановится на отметке от -7 ˚С до -5 ˚С, а в светлое время суток — от -4 ˚С до -2 ˚С.
Отметим, что на этой неделе температура в столице региона будет варьироваться от -3 ˚С до +3 ˚С. При этом с понедельника по пятницу белгородцев ожидают дожди днём и снег ночью. Суббота и воскресенье, 2 и 3 декабря, будут дождливым, а воздух прогреется до +3 ˚С.