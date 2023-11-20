«Сложная погода»: Гидрометцентр предупредил белгородцев об опасном явлении

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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В Белгородскую область 20 ноября пришёл глубокий циклон, который принёс сильный снегопад. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, к концу понедельника высота снежного покрова в регионах Центрального Черноземья может достигнуть 5-10 см.
Ожидаются метели, снежные заносы, сильный ветер — с порывами до 18 м/с. «Это будет сложная погода», — заявил Вильфанд.
Сильные осадки и ветер ожидаются и в других регионах России.
В Белгороде, напомним, сильный снег идёт с ночи. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщили в мэрии.