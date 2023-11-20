Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Метель

«Сложная погода»: Гидрометцентр предупредил белгородцев об опасном явлении

20 ноября 2023, 06:55
Фото: 1MI
Метель

Метели и снежные заносы останутся в Белгороде на весь день

Гидрометцентр предупредил регионы Черноземья, в том числе Белгородскую область, об опасном природном явлении. Глубокий циклон принёс обильный снегопад, сообщает ТАСС. Синоптики предполагают, что он задержится в регионе на весь день.
Сюжет
Погода

В Белгородскую область 20 ноября пришёл глубокий циклон, который принёс сильный снегопад. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, к концу понедельника высота снежного покрова в регионах Центрального Черноземья может достигнуть 5-10 см.

Ожидаются метели, снежные заносы, сильный ветер — с порывами до 18 м/с. «Это будет сложная погода», — заявил Вильфанд.

Сильные осадки и ветер ожидаются и в других регионах России.

В Белгороде, напомним, сильный снег идёт с ночи. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщили в мэрии.

Гладков о снеге: Надеюсь, почистят не только площадь перед правительством в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Появились первые подробности о ДТП с детьми в день снега в Белгородской области«Уже произошла большая авария». Гладков — о первом снеге в Белгородской областиМелкий, но такой долгожданный: в Белгороде выпал снег
#Белгородская область#Погода#Снег#Гидрометцентр#Метель#Ветер#Инна Рогова#Белгород#Роман Вильфанд#Опасное явление
Подпишитесь
Город в красной зоне: где в Белгороде самые большие пробки из-за снега?
Сегодня, 07:13
В простаивающем много лет здании клуба «Форум» в Белгороде откроют IT-школу
Сегодня, 08:08
«Можете отключиться»: Гладков отчитал глав муниципалитетов за поведение на совещании
Сегодня, 07:13
Появились первые подробности о ДТП с детьми в день снега в Белгородской области
Сегодня, 06:41
Сколько работников в Белгородской области получает меньше 20 тысяч рублей?
Сегодня, 08:20
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Белгородской области
Сегодня, 05:00