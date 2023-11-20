«Сложная погода»: Гидрометцентр предупредил белгородцев об опасном явлении

Метели и снежные заносы останутся в Белгороде на весь день

Гидрометцентр предупредил регионы Черноземья, в том числе Белгородскую область, об опасном природном явлении. Глубокий циклон принёс обильный снегопад, сообщает ТАСС. Синоптики предполагают, что он задержится в регионе на весь день.