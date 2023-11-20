Завалило снегом, а потом растает? Белгородцев ожидает весёлая погода к концу недели

Прогноз от Gismeteo сообщает, что всё так и будет. Только вот пятничные +3 °C по ощущениям сойдут за -2 °C. А температура воздуха в воскресенье, 26 числа, — как раз за +3 °C. Основные осадки приходятся на период с четверга по следующий понедельник, 27 ноября. Это 1,2 миллиметра, 3,5 миллиметра, 2,5 и 1,2 миллиметра соответственно. Снег в пятницу — 1,7 миллиметров, чуть больше в субботу — 1,9, а меньше всего в воскресенье — всего 0,8.