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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Погода в Белгороде

Завалило снегом, а потом растает? Белгородцев ожидает весёлая погода к концу недели

20 ноября 2023, 15:08
Фото: 1MI
Погода в Белгороде

В Белгородской области прогнозируют плюсовую температуру к концу недели

Согласно прогнозу погоды, для белгородцев зима задержится ещё несколько дней, а к выходным ожидается и небольшое повышение температуры. Возможны осадки в виде мокрого снега с дождём.
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Погода

Мелкий снег до Белгорода дошёл вчера. Но за ночь город превратился в снежную долину. А в социальных сетях появилось ускоренное видео, которое показывает накрывающий город снег. Создано оно проектом BelgorodCamera. 20 часов материала удалось сжать всего в 40 секунд.

Так, сегодня к Белгородской области подошёл мощный циклон, сопровождавшийся интенсивным снегопадом. По словам руководителя Российского гидрометеорологического центра Романа Вильфанда, к вечеру толщина снежного покрова в регионах Центрального Черноземья могла достигнуть 5-10 сантиметров. Реально эти цифры могут быть и больше.

Ранее по прогнозам синоптиков сообщалось, что за эту неделю температура воздуха будет снижаться до минусовых показателей, а уже в пятницу поднимется до +4 °C. Так надолго ли задержится зимняя погода в Белгороде? Или «в гости» зима зашла ненадолго?

По прогнозам гидрометцентра России, минусовая температура продержится до вечера четверга. В ночь с четверга на пятницу ожидается небольшой снег и повышение температуры воздуха на 8 градусов — до +3 °C. В субботу, 25 ноября, ожидается всеми нелюбимый «снегодождь» и один градус тепла. А в воскресенье прогнозируется уже +6 °C.

Погода в Белгороде на неделю, гидрометцентр РосииПогода в Белгороде на неделю, гидрометцентр Росии
Погода в Белгороде на неделю, гидрометцентр РосииПогода в Белгороде на неделю, гидрометцентр Росии
Погода в Белгороде на неделю, гидрометцентр Росии
Фото: Гидрометцентр России

Прогноз от Gismeteo сообщает, что всё так и будет. Только вот пятничные +3 °C по ощущениям сойдут за -2 °C. А температура воздуха в воскресенье, 26 числа, — как раз за +3 °C. Основные осадки приходятся на период с четверга по следующий понедельник, 27 ноября. Это 1,2 миллиметра, 3,5 миллиметра, 2,5 и 1,2 миллиметра соответственно. Снег в пятницу — 1,7 миллиметров, чуть больше в субботу — 1,9, а меньше всего в воскресенье — всего 0,8.

прогноз погоды в Белгороде на две недели, прогноз Gismeteoпрогноз погоды в Белгороде на две недели, прогноз Gismeteo
прогноз погоды в Белгороде на две недели, прогноз Gismeteo
Фото: Gismeteo

Немного отличается прогноз от Яндекс.Погоды. Однако и здесь снега ожидать белгородцам не стоит. Всё тот же «снегодождь».

Погода в Белгороде на неделю, Яндекс.ПогодаПогода в Белгороде на неделю, Яндекс.Погода
Погода в Белгороде на неделю, Яндекс.ПогодаПогода в Белгороде на неделю, Яндекс.Погода
Погода в Белгороде на неделю, Яндекс.ПогодаПогода в Белгороде на неделю, Яндекс.Погода
Погода в Белгороде на неделю, Яндекс.Погода
Фото: Яндекс.Погода
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#Город#Общество#Погода#Снегопад#Зима#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород#Татьяна Лукащева
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