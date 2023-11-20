Завалило снегом, а потом растает? Белгородцев ожидает весёлая погода к концу недели

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Мелкий снег до Белгорода дошёл вчера. Но за ночь город превратился в снежную долину. А в социальных сетях появилось ускоренное видео, которое показывает накрывающий город снег. Создано оно проектом BelgorodCamera. 20 часов материала удалось сжать всего в 40 секунд.
Так, сегодня к Белгородской области подошёл мощный циклон, сопровождавшийся интенсивным снегопадом. По словам руководителя Российского гидрометеорологического центра Романа Вильфанда, к вечеру толщина снежного покрова в регионах Центрального Черноземья могла достигнуть 5-10 сантиметров. Реально эти цифры могут быть и больше.
Ранее по прогнозам синоптиков сообщалось, что за эту неделю температура воздуха будет снижаться до минусовых показателей, а уже в пятницу поднимется до +4 °C. Так надолго ли задержится зимняя погода в Белгороде? Или «в гости» зима зашла ненадолго?
По прогнозам гидрометцентра России, минусовая температура продержится до вечера четверга. В ночь с четверга на пятницу ожидается небольшой снег и повышение температуры воздуха на 8 градусов — до +3 °C. В субботу, 25 ноября, ожидается всеми нелюбимый «снегодождь» и один градус тепла. А в воскресенье прогнозируется уже +6 °C.
Прогноз от Gismeteo сообщает, что всё так и будет. Только вот пятничные +3 °C по ощущениям сойдут за -2 °C. А температура воздуха в воскресенье, 26 числа, — как раз за +3 °C. Основные осадки приходятся на период с четверга по следующий понедельник, 27 ноября. Это 1,2 миллиметра, 3,5 миллиметра, 2,5 и 1,2 миллиметра соответственно. Снег в пятницу — 1,7 миллиметров, чуть больше в субботу — 1,9, а меньше всего в воскресенье — всего 0,8.
Немного отличается прогноз от Яндекс.Погоды. Однако и здесь снега ожидать белгородцам не стоит. Всё тот же «снегодождь».