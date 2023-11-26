Будьте осторожны: МЧС предупреждает белгородцев о непростой погоде в понедельник

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Пешеходам стоит быть внимательными и помнить о гололёде, автомобилистами — готовиться к гололедице на дорогах.
Также по области будут наблюдаться порывы ветра от 16 до 21 метров в секунду.
При этом температура воздуха ночью и днём будет колебаться от двух градусов мороза до трёх градусов тепла.
Сегодня же, 26 ноября, Белгород и частично область засыпало снегом. К обеду минусовая температура сменилась на плюсовую: снегопад стал дождём, а выпавшие осадки начали стремительно таять. Есть все основания полагать, что превратившийся в воду снег за ночь замёрзнет и станет толстой коркой льда.