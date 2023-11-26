Будьте осторожны: МЧС предупреждает белгородцев о непростой погоде в понедельник

Сегодня же, 26 ноября, Белгород и частично область засыпало снегом. К обеду минусовая температура сменилась на плюсовую: снегопад стал дождём, а выпавшие осадки начали стремительно таять. Есть все основания полагать, что превратившийся в воду снег за ночь замёрзнет и станет толстой коркой льда.