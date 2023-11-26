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Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Мокрый снег и дождь ждут белгородцев в понедельник

Будьте осторожны: МЧС предупреждает белгородцев о непростой погоде в понедельник

26 ноября 2023, 10:51
Фото: 1MI

Мокрый снег и дождь ждут белгородцев в понедельник

По данным РСЧС, ночью 26 ноября белгородцев ждут сильные осадки в виде мокрого дождя и снега. Непростая погода сохранится и днём в понедельник 27 ноября.
Сюжет
МЧС

Местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Пешеходам стоит быть внимательными и помнить о гололёде, автомобилистами — готовиться к гололедице на дорогах.

Также по области будут наблюдаться порывы ветра от 16 до 21 метров в секунду.

При этом температура воздуха ночью и днём будет колебаться от двух градусов мороза до трёх градусов тепла.

Сегодня же, 26 ноября, Белгород и частично область засыпало снегом. К обеду минусовая температура сменилась на плюсовую: снегопад стал дождём, а выпавшие осадки начали стремительно таять. Есть все основания полагать, что превратившийся в воду снег за ночь замёрзнет и станет толстой коркой льда.

Мокрый снег и сильный ветер накроют Белгородскую область
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