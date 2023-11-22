Белгородца ограничили в свободе из-за патронов из Макеевки

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Житель Губкинского горокруга попал под суд из-за патронов. В конце минувшего года из леса в Макеевке мужчина привёз домой большой «улов» — 26 патронов. Их он хранил на выдвижной полке компьютерного стола.
В августе 2023 года к губкинцу с обыском пришли полицейские. Правоохранители нашли патроны и изъяли их.
Уголовное дело против мужчины возбудили по статье за незаконное приобретение, перевозку и хранение боеприпасов к оружию (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Губкинец признал свою вину и раскаялся.
В итоге суд назначил жителю региона год ограничения свободы. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.