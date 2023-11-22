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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Патроны

Белгородца ограничили в свободе из-за патронов из Макеевки

22 ноября 2023, 13:23
Фото: 1MI
Патроны

Суд признал белгородца виновным в незаконном хранении патронов

Патроны мужчина хранил на полке компьютерного стола. Однако к нему нагрянули полицейские с обыском и забрали находку. Приговор вынес Губкинский районный суд.
Сюжет
СВО

Житель Губкинского горокруга попал под суд из-за патронов. В конце минувшего года из леса в Макеевке мужчина привёз домой большой «улов» — 26 патронов. Их он хранил на выдвижной полке компьютерного стола.

В августе 2023 года к губкинцу с обыском пришли полицейские. Правоохранители нашли патроны и изъяли их.

Уголовное дело против мужчины возбудили по статье за незаконное приобретение, перевозку и хранение боеприпасов к оружию (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Губкинец признал свою вину и раскаялся.

В итоге суд назначил жителю региона год ограничения свободы. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

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#Белгородская область#Патроны#Инна Рогова#Белгород#Губкинский горокруг#Незаконное хранение#Губкинский#СВО#Макеевка
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