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Белгородец попал под суд из-за найденных в старом сарае оружия и патронов

27 июля 2023, 15:03
Фото: 1MI
Мужчину привлекли к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Об этом сообщает пресс-служба Грайворонского районного суда.
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Суд

В июле 2019 года житель Грайворонского горокруга на чердаке старого сарая нашёл огнестрел и патроны к нему. Он присвоил рабочее оружие — обрез «ИЖ-5» и 81 патрон. Использовать находку он хотел в личных целях. Хранилось оружие в сарае и в коридоре дома.

В суде мужчина полностью признал вину. Его действия попали под статью 222 УК РФ — незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на один год. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что Белгородская область сохранила лидерство по приросту преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Число преступлений такого рода выросло на 134,9% за первое полугодие 2023 года. Добавим также, что за этот период в регионе зарегистрировали 8513 преступлений. 2984 из них — тяжкие и особо тяжкие.

Белгородская область сохранила лидерство в РФ по приросту преступлений с оружием
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#Таисия Некрасова#Происшествия#Оружие#Незаконное хранение оружия#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Обрез#Патроны#Сарай#Суд
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