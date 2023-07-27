Белгородец попал под суд из-за найденных в старом сарае оружия и патронов

Ранее сообщалось, что Белгородская область сохранила лидерство по приросту преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Число преступлений такого рода выросло на 134,9% за первое полугодие 2023 года. Добавим также, что за этот период в регионе зарегистрировали 8513 преступлений. 2984 из них — тяжкие и особо тяжкие.