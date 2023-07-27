Белгородец попал под суд из-за найденных в старом сарае оружия и патронов

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
В июле 2019 года житель Грайворонского горокруга на чердаке старого сарая нашёл огнестрел и патроны к нему. Он присвоил рабочее оружие — обрез «ИЖ-5» и 81 патрон. Использовать находку он хотел в личных целях. Хранилось оружие в сарае и в коридоре дома.
В суде мужчина полностью признал вину. Его действия попали под статью 222 УК РФ — незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на один год. Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что Белгородская область сохранила лидерство по приросту преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Число преступлений такого рода выросло на 134,9% за первое полугодие 2023 года. Добавим также, что за этот период в регионе зарегистрировали 8513 преступлений. 2984 из них — тяжкие и особо тяжкие.