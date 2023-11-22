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Макеевка

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Ноябрь 2023
Белгородца ограничили в свободе из-за патронов из Макеевки
Патроны мужчина хранил на полке компьютерного стола. Однако к нему нагрянули полицейские с обыском и забрали находку. Приговор вынес Губкинский районный суд.
22 ноября 2023, 13:23
Январь 2023
В Белгородской области похоронили погибшего под Макеевкой в ходе СВО бойца
Сергей Гридчин из Старого Оскола погиб 3 января. О его смерти сообщили в Telegram-канале «Официальный Старый Оскол».
25 января 2023, 07:26
Изверги на белгородском кладбище, битва ёлок и гибель военных из-за сотовых
О каких главных новостях узнали белгородцы 2 января, узнаете из этого материала.
2 января 2023, 16:00
63 российских военных погибли в ДНР: ВСУ ударили по пункту временной дислокации
Минобороны РФ сообщило, что украинские военные выпустили четыре ракеты по территории Макеевки, на которой находились российские военнослужащие.
2 января 2023, 13:36

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