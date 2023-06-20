Москвича осудили из-за найденных в ДНР и перевезённых в Белгородскую область патронов

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В апреле 2023 года житель Москвы, будучи на полигоне в ДНР, обнаружил и перенёс в своё авто 630 патронов, ствол и ствольную коробку автомата Калашникова. Всё это мужчина перевёз в Ровеньский район Белгородской области. Боеприпасы изъяли полицейские на территории МАПП «Ровеньки».
Москвич признал себя виновным. Обстоятельств, отягчающих вину мужчины, суд не установил. Смягчающими обстоятельствами признали явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, способствование расследованию, наличие малолетних детей и благотворительная помощь храму и участникам СВО. Также суд учёл обстоятельства преступления и степень общественной опасности.
В итоге москвичу назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 350 часов. Приговор не вступил в законную силу.