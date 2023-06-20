Москвича осудили из-за найденных в ДНР и перевезённых в Белгородскую область патронов

В апреле 2023 года житель Москвы, будучи на полигоне в ДНР, обнаружил и перенёс в своё авто 630 патронов, ствол и ствольную коробку автомата Калашникова. Всё это мужчина перевёз в Ровеньский район Белгородской области. Боеприпасы изъяли полицейские на территории МАПП «Ровеньки».