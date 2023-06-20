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Москвича осудили из-за найденных в ДНР и перевезённых в Белгородскую область патронов

20 июня 2023, 10:53
Фото: 1MI
С полигона в ДНР мужчина перевёз в Белгородскую область 630 патронов, а также ствол и ствольную коробку автомата Калашникова. Наказание для мужчины определил суд Ровеньского района.

В апреле 2023 года житель Москвы, будучи на полигоне в ДНР, обнаружил и перенёс в своё авто 630 патронов, ствол и ствольную коробку автомата Калашникова. Всё это мужчина перевёз в Ровеньский район Белгородской области. Боеприпасы изъяли полицейские на территории МАПП «Ровеньки».

Москвич признал себя виновным. Обстоятельств, отягчающих вину мужчины, суд не установил. Смягчающими обстоятельствами признали явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, способствование расследованию, наличие малолетних детей и благотворительная помощь храму и участникам СВО. Также суд учёл обстоятельства преступления и степень общественной опасности.

В итоге москвичу назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 350 часов. Приговор не вступил в законную силу.

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#Алина Харина#Суды#Незаконное хранение оружия#Общество#Белгородская область#Патроны#Автомат калашникова#Спецоперация#Москва#ДНР
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