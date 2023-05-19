ФСБ поймала белгородца в приграничье на продаже автомата Калашникова и патронов

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Житель Валуйского горокруга продал автомат Калашникова и 52 патрона земляку. Незаконную деятельность пресекла ФСБ.
Экспертиза показала: оружие рабочее и пригодно для использования по назначению.
Против жителя региона возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Суд признал обвиняемого виновным в преступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком один год и два месяца в колонии общего режима. Приговор вступил в силу.
Ранее сообщалось, что против другого жителя Валуйского горокруга возбудили аналогичное уголовное дело. У него дома обнаружили пистолет Макарова и 24 патрона к нему.