ФСБ поймала белгородца в приграничье на продаже автомата Калашникова и патронов

Против жителя региона возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Суд признал обвиняемого виновным в преступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком один год и два месяца в колонии общего режима. Приговор вступил в силу.