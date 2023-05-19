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ФСБ поймала белгородца в приграничье на продаже автомата Калашникова и патронов

19 мая 2023, 15:44
Фото: 1MI
Всё это житель Валуйского горокруга продал земляку. Экспертиза подтвердила, что оружие пригодно для стрельбы, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Мужчине уже назначили наказание.
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ФСБ

Житель Валуйского горокруга продал автомат Калашникова и 52 патрона земляку. Незаконную деятельность пресекла ФСБ.

Экспертиза показала: оружие рабочее и пригодно для использования по назначению.

Против жителя региона возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Суд признал обвиняемого виновным в преступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком один год и два месяца в колонии общего режима. Приговор вступил в силу. 

Ранее сообщалось, что против другого жителя Валуйского горокруга возбудили аналогичное уголовное дело. У него дома обнаружили пистолет Макарова и 24 патрона к нему.

Белгородец купил пистолет Макарова и патроны у неизвестного лица
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#Тая Некрасова#Автомат калашникова#Патроны#ФСБ#Незаконный сбыт#Оружие#Происшествия#Белгородская область#Валуйский горокруг
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