Белгородец прятал патроны и автомат в огороде и в лесу, но всё равно попался полиции

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В начале января 2023 года белгородец нашёл оружие в лесополосе урочища Становое в Ракитянском районе. Помимо автомата Калашникова, мужчина также обнаружил пачку с 120 патронами и два магазина с 60 патронами калибра 5,45 мм.
Найденные оружие и боеприпасы мужчина перенёс в хозпостройку, которая находилась на его земельном участке. В шкаф для инструментов мужчина поместил только автомат и 30 патронов, а оставшиеся 150 упаковал в полиэтиленовый пакет и отнёс в тайник в огороде.
В конце января мужчина достал из тайника один патрон и выстрелил из автомата. Через месяц, 20 февраля, перевёз автомат и 30 патронов в другой тайник, который оборудовал в лесополосе рядом с селом Лаптевка Ракитянского района.
О незаконном хранении оружия и боеприпасов узнали сотрудники правоохранительных органов и изъяли все патроны и автомат. Мужчина во всём сознался.
Белгородца признали виновным в совершении преступления по части 1 статьи 222 УК РФ и назначили ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и три месяца. Суд решил, что изоляция мужчины от общества не нужна.
Приговор вступил в законную силу.