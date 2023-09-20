Белгородец прятал патроны и автомат в огороде и в лесу, но всё равно попался полиции

Белгородец незаконно хранил патроны и автомат Калашникова

Найденные в лесополосе патроны и оружие мужчина сначала прятал в шкафу и в тайнике в собственном огороде. Затем один раз выстрелил из оружия и перевёз часть патронов и автомат в другой тайник. Однако суда избежать не удалось.

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