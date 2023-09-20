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Published Сегодня, 12:20

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Патроны

Белгородец прятал патроны и автомат в огороде и в лесу, но всё равно попался полиции

20 сентября 2023, 12:20
Фото: 1MI
Патроны

Белгородец незаконно хранил патроны и автомат Калашникова

Найденные в лесополосе патроны и оружие мужчина сначала прятал в шкафу и в тайнике в собственном огороде. Затем один раз выстрелил из оружия и перевёз часть патронов и автомат в другой тайник. Однако суда избежать не удалось.

В начале января 2023 года белгородец нашёл оружие в лесополосе урочища Становое в Ракитянском районе. Помимо автомата Калашникова, мужчина также обнаружил пачку с 120 патронами и два магазина с 60 патронами калибра 5,45 мм.

Найденные оружие и боеприпасы мужчина перенёс в хозпостройку, которая находилась на его земельном участке. В шкаф для инструментов мужчина поместил только автомат и 30 патронов, а оставшиеся 150 упаковал в полиэтиленовый пакет и отнёс в тайник в огороде.

В конце января мужчина достал из тайника один патрон и выстрелил из автомата. Через месяц, 20 февраля, перевёз автомат и 30 патронов в другой тайник, который оборудовал в лесополосе рядом с селом Лаптевка Ракитянского района.

О незаконном хранении оружия и боеприпасов узнали сотрудники правоохранительных органов и изъяли все патроны и автомат. Мужчина во всём сознался.

Белгородца признали виновным в совершении преступления по части 1 статьи 222 УК РФ и назначили ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и три месяца. Суд решил, что изоляция мужчины от общества не нужна.

Приговор вступил в законную силу.

За неделю силовики изъяли у белгородцев больше 30 единиц оружия
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#Белгородская область#Уголовное дело#Ракитянский район#Патроны#Белгород#Незаконное хранение оружия#Автомат калашникова#Александра Склярова
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