От питомника к масштабной реконструкции: как изменился Центральный парк в Белгороде

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Нынешнее место отдыха горожан и гостей уже существовало задолго до революции. Изначально это была территория городского питомника, где крестьяне могли бесплатно получить саженцы и садовые инструменты. Площадь питомника составляла 25 гектаров, преимущественно засаженных ивами. На остальной территории было выращено 300 тысяч лиственных и хвойных деревьев. В то время его ещё не называли парком культуры, но он уже собирал много горожан, и постепенно становился популярным местом отдыха. В двадцатые и тридцатые годы периодически в местных СМИ поднимался вопрос о преобразовании данного массива в полноценный городской парк, планировались соответствующие мероприятия.
Грянула Великая Отечественная война, и планируемый уголок для отдыха превратился в место последнего покоя для немецких офицеров и солдат. В процессе археологических исследований стало ясно, что в парке были погребены не только противники, но и союзники Германии. Здесь также нашли покой тела казнённых военнопленных и местных жителей. По окончании войны кладбище было полностью заброшено.
В январе 1954 года Белгород стал областным центром, и город начал переживать большую трансформацию. Реконструкция охватила массу строительных проектов, включая создание новых жилых и административных зданий, больниц и школ. Но ещё одно важное изменение коснулось городского парка, который вскоре претерпел радикальные преобразования. Благодаря совместным усилиям активистов были высажены тысячи деревьев, клумбы и газоны, были созданы аллеи. Завершающий штрих — фонтан «Хоровод» — появился в центре парка. Кроме того, ввели в эксплуатацию детскую игровую площадку, а также построили павильон-читальню и открытый кинотеатр. На центральной аллее высадили веерные пальмы, а затем установили памятник В. И. Ленину, которые перенесли с площади Революции. Вечерами на правой стороне входа в парк играл духовой оркестр, а в юго-западной части организовали круглую танцплощадку. Это место стало популярным среди местной молодёжи.
Открылся в парке шахматно-шашечный клуб и обязательный в то время лекторий. Изюминкой стал летний кинотеатр «Октябрь», который открыли в сентябре 1957 года. Он стал центром культурной жизни города.
В 1990-х годах наступила чёрная полоса в истории парка. Технические объекты физически и морально износились, вплоть до того, что сотрудники оказались без зарплат на протяжении нескольких месяцев. Культурно-массовая работа, включая работу с детьми, была практически приостановлена. Актриса городского драматического театра М. И. Баскова (бабушка Арина), которая на протяжении многих лет радовала детей на детской площадке своими сказками, хороводами и стихами, закончила свою долгую работу.
Читальный зал закрылся, спортплощадка опустела, стихла музыка оркестра. Только танцевальная площадка и пивные ларьки остались работоспособными. Деревья, оставленные без должного ухода, либо погибали, либо срубались для строительства новых ларьков. Металлическая ограда парка и садово-парковые скульптуры исчезли. В то время парк Ленина превратился в тусклую тень своего былого культурного блеска.
В 2000 году был запущен процесс реконструкции старого парка. В то время администрация города не обладала стратегическим видением для развития инфраструктуры и поэтому владельцы городской сети магазинов выступили спонсорами работ, несущими все затраты на проект. Концепция нового парка была отмечена своей революционностью. С учётом отсутствия подобных разработок в стране в то время, руководство приняло решение воплотить в жизнь строительство парка, вдохновлённого иностранными аналогами.
При создании парка Ленина организаторы стремились не просто скопировать западную модель, а создать идеальное сочетание зарубежных подходов с русскими национальными традициями. Горожане приняли идею реконструкции старого парка с энтузиазмом, поэтому не возникло проблем с поиском добровольцев и рабочих.
с 1 января 2015 года мэрия Белгорода подняла размер арендной платы компании «Геопарк» Александра Каракулова за участок в 6 га в Центральном парке в 2919 раз. С 1 августа 2017 года горсовет поднял корректирующий коэффициент для восьмой группы земельных участков до 3,51%, и аренда ещё выросла до 2 836 670 рублей.
С тех пор началась длинная череда судебных тяжб между фирмами Каракулова и городскими властями. В итоге фирма «Геопарк» стала банкротом, а судебные дела продолжаются по сей день.
Центральный парк с каждым годом приходил в плачевное состояние. В итоге в текущем году власти наконец-то приступили к масштабной реконструкции. При этом проект парка не раз дорабатывали.
В итоге в окончательной редакции плана реконструкции, парк поделили на четыре зоны. На данном этапе проводятся работы по прокладке водопровода, ливнёвок, инженерных сетей и освещения, устанавливается канализационная система в первой и второй зонах, а также производится демонтаж твёрдых покрытий. Другими словами, в данный момент осуществляется подготовка к работе, которая обеспечит функционирование новых объектов на территории парка.
После завершения работ внешний вид парка будет изменён кардинально. Зону с зелёной растительностью будут сохранять и дополнять новыми деревьями и кустарниками. Все работы планируют завершить к 2024 году.