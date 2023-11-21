От питомника к масштабной реконструкции: как изменился Центральный парк в Белгороде

В январе 1954 года Белгород стал областным центром, и город начал переживать большую трансформацию. Реконструкция охватила массу строительных проектов, включая создание новых жилых и административных зданий, больниц и школ. Но ещё одно важное изменение коснулось городского парка, который вскоре претерпел радикальные преобразования. Благодаря совместным усилиям активистов были высажены тысячи деревьев, клумбы и газоны, были созданы аллеи. Завершающий штрих — фонтан «Хоровод» — появился в центре парка. Кроме того, ввели в эксплуатацию детскую игровую площадку, а также построили павильон-читальню и открытый кинотеатр. На центральной аллее высадили веерные пальмы, а затем установили памятник В. И. Ленину, которые перенесли с площади Революции. Вечерами на правой стороне входа в парк играл духовой оркестр, а в юго-западной части организовали круглую танцплощадку. Это место стало популярным среди местной молодёжи.