Большие ямы и стройтехника у дорожек: как реконструируют Центральный парк Белгорода

Posted 25 октября, 07:51
Published 25 октября, 07:51
Modified 25 октября, 11:49
Updated 25 октября, 11:49
Две недели назад Гладков анонсировал строительство многофункциональных павильонов в Центральном парке им. Ленина. Там должны будут появиться мастерские, коворкинг, арт-галерея и фуд-корт, а в самом парке — пешеходный мост, фонтаны, зелёный лабиринт, амфитеатр и многое другое. При этом должны будут сохранить несколько объектов и привычные пешеходные маршруты.
Периметр строительной зоны обтянули тканью и сеткой. Работа за ними не сказать, чтобы кипит: где-то пешеходные дорожки уже проложены, где-то не до конца, а в некоторых местах для них только выкопали место. Людей и техники там, где зона полностью ограждена, практически нет. А из-под земли одиноко торчат провода для будущего уличного освещения.
Чем дальше идёшь вглубь парка, тем больше твоему глазу открываются места строительных работ. В одном месте заливают фундамент для одной из зон, по всей видимости, это будет новый скейт-парк или памп-трек. При этом где какие зоны будут располагаться — не обозначено, паспортов объектов так же нет.
В других местах — строительная техника работает прямо рядом с обходными путями, где ходят пешеходы. Получается, что строительную площадку от людей оградили, а вот людей от строительного процесса — нет.
В левой части парка работа идёт всё же поактивнее, чем справа. Здесь пока только прокопали что-то похожее на будущие пешеходные дорожки и сделали большие слабо огороженные ямы. Чтобы упасть в последние, достаточно переступить ленточку или лежащую на земле сетку — это может быть опасно для детей.
Что примечательно, по новым уже проложенным дорожкам ходить нельзя, поэтому белгородцы ходят по засыпанным землёй или старым разбитым тропам. Кстати, колесо обозрения ещё не убрали — оно живо и здорово, стоит на фоне строительного бардака.
А мы напомним, что работы начались ещё в июне, и по плану первый этап работ должны быть завершены к 30 апреля 2024 года. Зима близко — успеют ли все работы провести в срок?