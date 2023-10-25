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Posted 25 октября, 07:51

Published 25 октября, 07:51

Modified 25 октября, 11:49

Updated 25 октября, 11:49

Реконструкция парка в Белгороде

Большие ямы и стройтехника у дорожек: как реконструируют Центральный парк Белгорода

25 октября 2023, 07:51
Фото: Bel.ru
Реконструкция парка в Белгороде

В Белгороде продолжается реконструкция Центрального парка

В апреле следующего года должна завершиться масштабная реконструкция Центрального парка в Белгороде. По плану, появится много новых зон, но строители учтут и сохранят привычные пешеходные маршруты. Журналистка Бел.Ру отправилась в парк, чтобы посмотреть, как там обстоят дела сейчас.

Две недели назад Гладков анонсировал строительство многофункциональных павильонов в Центральном парке им. Ленина. Там должны будут появиться мастерские, коворкинг, арт-галерея и фуд-корт, а в самом парке — пешеходный мост, фонтаны, зелёный лабиринт, амфитеатр и многое другое. При этом должны будут сохранить несколько объектов и привычные пешеходные маршруты.

Периметр строительной зоны обтянули тканью и сеткой. Работа за ними не сказать, чтобы кипит: где-то пешеходные дорожки уже проложены, где-то не до конца, а в некоторых местах для них только выкопали место. Людей и техники там, где зона полностью ограждена, практически нет. А из-под земли одиноко торчат провода для будущего уличного освещения.

Центральный парк в БелгородеЦентральный парк в Белгороде
Центральный парк в БелгородеЦентральный парк в Белгороде
Центральный парк в БелгородеЦентральный парк в Белгороде
Центральный парк в БелгородеЦентральный парк в Белгороде
Центральный парк в БелгородеЦентральный парк в Белгороде
Центральный парк в БелгородеЦентральный парк в Белгороде
Центральный парк в БелгородеЦентральный парк в Белгороде
Центральный парк в БелгородеЦентральный парк в Белгороде
Центральный парк в БелгородеЦентральный парк в Белгороде
Центральный парк в Белгороде
Фото: Bel.ru

Чем дальше идёшь вглубь парка, тем больше твоему глазу открываются места строительных работ. В одном месте заливают фундамент для одной из зон, по всей видимости, это будет новый скейт-парк или памп-трек. При этом где какие зоны будут располагаться — не обозначено, паспортов объектов так же нет.

Реконструкция парка в БелгородеРеконструкция парка в Белгороде
Реконструкция парка в БелгородеРеконструкция парка в Белгороде
Реконструкция парка в Белгороде
Фото: Bel.ru

В других местах — строительная техника работает прямо рядом с обходными путями, где ходят пешеходы. Получается, что строительную площадку от людей оградили, а вот людей от строительного процесса — нет.

Реконструкция парка в БелгородеРеконструкция парка в Белгороде
Реконструкция парка в БелгородеРеконструкция парка в Белгороде
Реконструкция парка в БелгородеРеконструкция парка в Белгороде
Реконструкция парка в БелгородеРеконструкция парка в Белгороде
Реконструкция парка в БелгородеРеконструкция парка в Белгороде
Реконструкция парка в БелгородеРеконструкция парка в Белгороде
Реконструкция парка в Белгороде
Фото: Bel.ru

В левой части парка работа идёт всё же поактивнее, чем справа. Здесь пока только прокопали что-то похожее на будущие пешеходные дорожки и сделали большие слабо огороженные ямы. Чтобы упасть в последние, достаточно переступить ленточку или лежащую на земле сетку — это может быть опасно для детей.

Реконструкция парка в БелгородеРеконструкция парка в Белгороде
Реконструкция парка в БелгородеРеконструкция парка в Белгороде
Реконструкция парка в БелгородеРеконструкция парка в Белгороде
Реконструкция парка в БелгородеРеконструкция парка в Белгороде
Реконструкция парка в БелгородеРеконструкция парка в Белгороде
Реконструкция парка в Белгороде
Фото: Bel.ru

Что примечательно, по новым уже проложенным дорожкам ходить нельзя, поэтому белгородцы ходят по засыпанным землёй или старым разбитым тропам. Кстати, колесо обозрения ещё не убрали — оно живо и здорово, стоит на фоне строительного бардака.

Реконструкция парка в БелгородеРеконструкция парка в Белгороде
Реконструкция парка в БелгородеРеконструкция парка в Белгороде
Реконструкция парка в Белгороде
Фото: Bel.ru

А мы напомним, что работы начались ещё в июне, и по плану первый этап работ должны быть завершены к 30 апреля 2024 года. Зима близко — успеют ли все работы провести в срок?

Реконструкция парка в Белгороде
Видео: Bel.ru
Гладков: «Бублик» и «Креатив-таун» построят в Центральном парке Белгорода
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