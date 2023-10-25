Большие ямы и стройтехника у дорожек: как реконструируют Центральный парк Белгорода

Периметр строительной зоны обтянули тканью и сеткой. Работа за ними не сказать, чтобы кипит: где-то пешеходные дорожки уже проложены, где-то не до конца, а в некоторых местах для них только выкопали место. Людей и техники там, где зона полностью ограждена, практически нет. А из-под земли одиноко торчат провода для будущего уличного освещения.