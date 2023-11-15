Где нашли сальмонеллу и кому может достаться земля у Центрального парка в Белгороде?

Региональное управление Роспотребнадзора подало иск в арбитражный суд против АО «Приосколье» по поводу обнаружения сальмонеллы в произведённой продукции. Инцидент произошёл на одном из заводов «Приосколья» в Валуйском округе. Там обнаружили сальмонеллу в тушках цыплят-бройлеров, отправленных на убой в период с 14 по 18 августа после выращивания в Волоконовском районе. Стало известно, что сальмонеллу нашли в замороженном крыле с кожей.