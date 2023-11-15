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Курятина

Где нашли сальмонеллу и кому может достаться земля у Центрального парка в Белгороде?

15 ноября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Курятина
Сегодня, 15 ноября, жители Белгородской области обсуждали повышение квартплаты и обнаруженную в продукции «Приосколья» сальмонеллу. В то же время участок рядом с Центральным парком могут передать из областной собственности в муниципальную под городскую застройку. Подробности — в итогах дня Бел.Ру.
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ЖКХ

Рост квартплаты

Белгородская область вошла в топ-10 российских регионов, где ожидается самый значительный рост услуг ЖКХ — 11%. Такие же дела обстоят в Москве и в Челябинской области. В тройке лидеров по увеличению квартплаты в 2024 году оказались также Забайкальский край, Омская область и Северная Осетия со значениями 15%, 14% и 13,7% соответственно.

Утверждены предельные тарифы на ЖКХ на следующие пять лет, которые будут различаться в зависимости от региона. В Белгородской области окончательный индекс составит 11% с возможным отклонением в 3% по муниципалитетам.

Жителям региона обещают компенсацию, если расходы на коммунальные услуги превысят новый индекс.

Интересно, что в ближайших к Белгороду столицах регионов рост квартплаты будет меньше. Так, в Воронеже квартплата подорожает на 9,8%, в Брянске — на 10,5%.

В Белгородской области квартплата может вырасти сильнее, чем в других регионах
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В крыльях «Приосколья» нашли сальмонеллу?

Региональное управление Роспотребнадзора подало иск в арбитражный суд против АО «Приосколье» по поводу обнаружения сальмонеллы в произведённой продукции. Инцидент произошёл на одном из заводов «Приосколья» в Валуйском округе. Там обнаружили сальмонеллу в тушках цыплят-бройлеров, отправленных на убой в период с 14 по 18 августа после выращивания в Волоконовском районе. Стало известно, что сальмонеллу нашли в замороженном крыле с кожей.

Компании назначили штраф в размере 150 тысяч рублей, продукцию конфисковали. «Приосколье» имеет право подать апелляцию в течение десяти дней.

Редакция Бел.Ру направила запрос «Приосколью», чтобы выяснить, какие примут меры для предотвращения подобных нарушений и возможных последствиях для производства, однако на момент публикации ответа от компании не поступило.

Роспотребнадзор назвал продукцию «Приосколья», в которой обнаружили сальмонеллу
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Что с участком у Центрального парка?

Белгородский горсовет предлагает передать в муниципальную собственность участок земли площадью 2484 кв. м возле Центрального парка на проспекте Богдана Хмельницкого, 62 для последующего его использования в городской застройке.

Предполагается, что земля будет передана на безвозмездной основе. Как уточнили в горсовете, этот участок может быть передан АО «Домостроительная компания — специализированный застройщик» (ДСК) в рамках соглашения между компанией и администрацией города.

«ДСК» работает в Белгороде с 2002 года, её гендиректор — Максим Егоров. Он также является депутатом горсовета по одномандатному избирательному округу № 18.

Напомним, что ДСК также облагораживала территорию и строила многоэтажку по улице Гостёнской в Белгороде. Там ранее под землю провалилась детская площадка. Компания пообещала исправить проблему, однако жители настояли сначала провести экспертизу, чтобы узнать причину провала.

В рамках договора: Белгород просит передать участок у Центрального парка ДСК
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