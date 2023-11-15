Где нашли сальмонеллу и кому может достаться земля у Центрального парка в Белгороде?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Белгородская область вошла в топ-10 российских регионов, где ожидается самый значительный рост услуг ЖКХ — 11%. Такие же дела обстоят в Москве и в Челябинской области. В тройке лидеров по увеличению квартплаты в 2024 году оказались также Забайкальский край, Омская область и Северная Осетия со значениями 15%, 14% и 13,7% соответственно.
Утверждены предельные тарифы на ЖКХ на следующие пять лет, которые будут различаться в зависимости от региона. В Белгородской области окончательный индекс составит 11% с возможным отклонением в 3% по муниципалитетам.
Жителям региона обещают компенсацию, если расходы на коммунальные услуги превысят новый индекс.
Интересно, что в ближайших к Белгороду столицах регионов рост квартплаты будет меньше. Так, в Воронеже квартплата подорожает на 9,8%, в Брянске — на 10,5%.
Региональное управление Роспотребнадзора подало иск в арбитражный суд против АО «Приосколье» по поводу обнаружения сальмонеллы в произведённой продукции. Инцидент произошёл на одном из заводов «Приосколья» в Валуйском округе. Там обнаружили сальмонеллу в тушках цыплят-бройлеров, отправленных на убой в период с 14 по 18 августа после выращивания в Волоконовском районе. Стало известно, что сальмонеллу нашли в замороженном крыле с кожей.
Компании назначили штраф в размере 150 тысяч рублей, продукцию конфисковали. «Приосколье» имеет право подать апелляцию в течение десяти дней.
Редакция Бел.Ру направила запрос «Приосколью», чтобы выяснить, какие примут меры для предотвращения подобных нарушений и возможных последствиях для производства, однако на момент публикации ответа от компании не поступило.
Белгородский горсовет предлагает передать в муниципальную собственность участок земли площадью 2484 кв. м возле Центрального парка на проспекте Богдана Хмельницкого, 62 для последующего его использования в городской застройке.
Предполагается, что земля будет передана на безвозмездной основе. Как уточнили в горсовете, этот участок может быть передан АО «Домостроительная компания — специализированный застройщик» (ДСК) в рамках соглашения между компанией и администрацией города.
«ДСК» работает в Белгороде с 2002 года, её гендиректор — Максим Егоров. Он также является депутатом горсовета по одномандатному избирательному округу № 18.
Напомним, что ДСК также облагораживала территорию и строила многоэтажку по улице Гостёнской в Белгороде. Там ранее под землю провалилась детская площадка. Компания пообещала исправить проблему, однако жители настояли сначала провести экспертизу, чтобы узнать причину провала.