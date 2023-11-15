В рамках договора: Белгород просит передать участок у Центрального парка ДСК

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Белгородский горсовет предлагает областному правительству передать в муниципальную собственность землю около Центрального парка. Сообщается, что в случае передачи на участке будет городская застройка.
Предлагается передать участок площадью 2484 кв. м на проспекте Богдана Хмельницкого, 62 на безвозмездной основе. Участок в случае принятия соответствующего решения примет городская администрация в порядке, установленном действующим законодательством.
Как пояснили в горсовете, в рамках договора между администрацией и АО «Домостроительная компания — специализированный застройщик» (ДСК) землю могут передать в собственность компании. Это необходимо для продолжения комплексной застройки городской территории.
АО «Домостроительная компания — специализированный застройщик» работает в Белгороде с 2002 года. Гендиректором компании является Максим Егоров — депутат горсовета по одномандатному избирательному округу № 18.