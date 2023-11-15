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Published Сегодня, 12:36

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Updated Сегодня, 12:38

Застройка

В рамках договора: Белгород просит передать участок у Центрального парка ДСК

15 ноября 2023, 12:36
Фото: 1MI
Застройка

Белгород попросит регион отдать в собственность землю около парка

Горсовет предлагает областному правительству передать участок в муниципальную собственность, следует из проекта решения городского совета. Речь идёт об участке земли около Центрального парка. Землю в последующем могут передать ДСК для комплексной застройки.

Белгородский горсовет предлагает областному правительству передать в муниципальную собственность землю около Центрального парка. Сообщается, что в случае передачи на участке будет городская застройка.

Предлагается передать участок площадью 2484 кв. м на проспекте Богдана Хмельницкого, 62 на безвозмездной основе. Участок в случае принятия соответствующего решения примет городская администрация в порядке, установленном действующим законодательством.

Как пояснили в горсовете, в рамках договора между администрацией и АО «Домостроительная компания — специализированный застройщик» (ДСК) землю могут передать в собственность компании. Это необходимо для продолжения комплексной застройки городской территории.

АО «Домостроительная компания — специализированный застройщик» работает в Белгороде с 2002 года. Гендиректором компании является Максим Егоров — депутат горсовета по одномандатному избирательному округу № 18.

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#Город#Белгородская область#Горсовет#Парк#Новости Белгорода#Застройка#Мэрия#Белгород#Наталья Корявых#Собственность#Дск#Максим Егоров
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