Гладков: «Бублик» и «Креатив-таун» построят в Центральном парке Белгорода

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
В Центральном парке в Белгороде появятся многофункциональный павильон «Бублик» и «Креатив-таун». Там организуют мастерские, коворкинг, арт-галерею и фуд-корт. Помимо этого, в парке должны сделать пешеходный мост, четыре фонтана, зелёный лабиринт, амфитеатр, перголу с качелями, а также новые скейт-парк и памп-трек.
По просьбе горожан после реконструкции сохранят каток, танцплощадку, шахматный клуб, культурный центр «Октябрь» и ряд других объектов. В восточной части парка появятся детские площадки, в северной части площадку приведут в порядок. В западной части планируют обустроить спортплощадку.
Строители практически завершили перенос инженерных сетей и устройство новых в Центральном парке Белгорода в зонах, которые в первую очередь попали под реконструкцию. Подготовительный этап на указанной территории будет выполняться в течение 2023 и 2024 года.
Работы в Центральном парке разделили на четыре этапа для удобства горожан. Для этих же целей сохранили привычные пешеходные маршруты. Территорию указанного пространства разделили на зоны. Теперь прорабатывается создание пешеходных связей и наружного освещения.