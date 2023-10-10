Гладков: «Бублик» и «Креатив-таун» построят в Центральном парке Белгорода

В Центральном парке в Белгороде появятся многофункциональный павильон «Бублик» и «Креатив-таун». Там организуют мастерские, коворкинг, арт-галерею и фуд-корт. Помимо этого, в парке должны сделать пешеходный мост, четыре фонтана, зелёный лабиринт, амфитеатр, перголу с качелями, а также новые скейт-парк и памп-трек.