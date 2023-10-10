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Updated Сегодня, 13:37

Реконструкция Центрального парка Белгорода

Гладков: «Бублик» и «Креатив-таун» построят в Центральном парке Белгорода

10 октября 2023, 13:10
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Реконструкция Центрального парка Белгорода

Гладков проверил ход реконструкции Центрального парка в Белгороде

Здесь появятся мастерские, арт-галерея, фуд-корт. Помимо этого, в парке будут фонтаны, амфитеатр, зелёный лабиринт, новый скейт-парк и памп-трек. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Центральном парке в Белгороде появятся многофункциональный павильон «Бублик» и «Креатив-таун». Там организуют мастерские, коворкинг, арт-галерею и фуд-корт. Помимо этого, в парке должны сделать пешеходный мост, четыре фонтана, зелёный лабиринт, амфитеатр, перголу с качелями, а также новые скейт-парк и памп-трек.

По просьбе горожан после реконструкции сохранят каток, танцплощадку, шахматный клуб, культурный центр «Октябрь» и ряд других объектов. В восточной части парка появятся детские площадки, в северной части площадку приведут в порядок. В западной части планируют обустроить спортплощадку.

Строители практически завершили перенос инженерных сетей и устройство новых в Центральном парке Белгорода в зонах, которые в первую очередь попали под реконструкцию. Подготовительный этап на указанной территории будет выполняться в течение 2023 и 2024 года.

Работы в Центральном парке разделили на четыре этапа для удобства горожан. Для этих же целей сохранили привычные пешеходные маршруты. Территорию указанного пространства разделили на зоны. Теперь прорабатывается создание пешеходных связей и наружного освещения.

процесс реконструкции центрального парка Белгородапроцесс реконструкции центрального парка Белгорода
процесс реконструкции центрального парка Белгородапроцесс реконструкции центрального парка Белгорода
процесс реконструкции центрального парка Белгородапроцесс реконструкции центрального парка Белгорода
процесс реконструкции центрального парка Белгородапроцесс реконструкции центрального парка Белгорода
процесс реконструкции центрального парка Белгородапроцесс реконструкции центрального парка Белгорода
процесс реконструкции центрального парка Белгородапроцесс реконструкции центрального парка Белгорода
процесс реконструкции центрального парка Белгородапроцесс реконструкции центрального парка Белгорода
процесс реконструкции центрального парка Белгорода
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Что осталось сделать по реконструкции Центрального парка в Белгороде?
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