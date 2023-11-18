Три года Гладкова: как изменилась Белгородская область

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«Доброе утро, дорогие друзья!» — три года назад эти простые слова белгородцев очень сильно удивили. Дело в том, что прозвучали они не из уст соседа, а из уст врио губернатора области. И если раньше работа правительственного аппарата была скрыта от глаз простых людей, то с приходом Вячеслава Гладкова всё изменилось. Был взят курс на «новую искренность»: глава региона сделал упор на общение с людьми, и такой формат не только помог услышать запросы населения, но и заручиться его поддержкой.
18 ноября 2020 года президент Владимир Путин назначил Гладкова на должность врио губернатора, и уже в сентябре следующего года Гладков стал полноценным главой региона — на выборах он с легкостью получил голоса 78,79% избирателей.
Вскоре регион столкнулся с серьёзными трудностями. Речь, конечно, идёт о специальной военной операции: ситуация повлияла как на общество и людей, так и на экономику. Но намеченные ранее Гладковым программы не только не свернулись, но и получили своё развитие.
Ещё до спецоперации Гладков столкнулся с проблемой «глаголевского наследия»: оказалось, что проектирование строительства в регионе было «разрушено» усилиями прошлой команды и пришлось срочно всё менять.
Началась программа по исправлению прежних ошибок. Постепенно качество строительства в Белгородской области стало улучшаться, а вопросов к работам становилось всё меньше. Завершилась постепенно и эпопея с ФАПами: небольшие медучреждения не могли сдать несколько раз подряд. И это с учётом того, что к «мирной» стройке добавились работы по восстановлению разрушенного обстрелами ВСУ жилья.
Так, Белгородская область помимо всего запустила уникальную для России масштабную программу капремонта бывших общежитий. На эти задачи направили 1,3 млрд рублей: средства помогли обновить 35 многоквартирных домов. Здесь также сохранился выбранный Гладковым принцип отзывчивости: принимать дома решили только после общественных собраний и общения с местными жителями.
С 2020 года в Белгородской области также построили и отремонтировали больше 200 школ и детских садов — по всему региону. На работы выделили 8,2 млрд рублей, ещё 2 млрд пошло на закупку современного оборудования для школьников.
Очевиден тот факт, что за детьми будущее — ведь рано или поздно они станут новыми взрослыми. Понимает это и Гладков: при нём подрастающему поколению стали уделять особое внимание.
Так, губернатор поручил систематизировать работу по поддержке одарённых детей области. Помимо губернаторских стипендий, стали вводить другие поощрения. Например, самым успешным школьникам дают возможность отправиться в детский лагерь на берегу моря.
Речь идёт о знаменитой «Бригантине Белогорье». В 2021 году область получила в подарок старый крымский санаторий. После ремонтных работ учреждение открыло двери для одарённых подростков: на данный момент это один из лучших лагерей страны, попасть в который желают многие. Помимо талантливых детей, в «Бригантине» отдыхают и ребята из приграничья: по мнению Гладкова, это — частичная компенсация тех неудобств, которые они вынуждены переживать.
Кроме того, в области организовали конкурс социально значимых детских проектов «Время 31-х», созданный по аналогии со Всероссийским форумом «Большая перемена». Запустили и проект по привлечению молодёжи в бизнес — «Ты в деле!».
В начале этой недели Гладков ещё раз обозначил задачу формирования правильных ценностей у молодёжи. Несмотря на то, что на данный момент в Белгородской области создана одна из самых сильных систем патриотического воспитания детей в стране, работу в этом направлении прекращать нельзя.
Сейчас в регионе действуют 185 военно-патриотических клубов для школьников от 14 лет и студентов СПО. Проводятся классические «Зарницы» с испытаниями, максимально приближенными к реалиям армейской службы. В разработке и «Зарничка» — аналог этих соревнований для самых маленьких.
Те, кто постарше, могут принять участие в военно-исторических сборах «Армата». Они помогают студентам и старшеклассникам получить первичные навыки военной службы и закрепить алгоритмы действий в случае ЧС.
Более того, в Белгороде, Старом Осколе, Губкине, Алексеевке и Валуйках открылись военно-спортивные центры «Воин». В них школьники проходят подготовку под руководством обученных инструкторов: изучают беспилотники, нюансы огневого боя, тактическую медицину и нацбезопасность.
В целом же патриотическое воспитание молодёжи в Белгородской области идёт по трём направлениям: от индивидуализма к коллективизму, от инфантильности к ответственности и от потребления к производству.
Как только одного ребёнка мы упустим— им с удовольствием займутся наши враги. И мы с вами получим проблему, которую сейчас уже имеем. Не нужно агитировать, нужно показывать, а ребёнок уже сам сделает выбор.
Вячеслав Гладков
В 2021 году, когда Гладков только пришёл в регион, главной проблемой была пандемия коронавируса. В процессе борьбы с вирусом власти приняли решение построить два инфекционных центра — в Старом Осколе и в Терновке под Белгородом. Их общая стоимость с оборудованием — более 6 млрд рублей. Сейчас эти медучреждения частично перевели в формат терапевтических.
Кроме того, здесь также ждало неприятное «наследие» — отток врачей из региона. Медицинские кадры в Белгородскую область стали привлекать разными способами, в том числе покупкой квартир для приезжих врачей. Была также изменена система подготовки медиков — молодые специалисты теперь остаются в регионе.
Новыми в области стали «Поезда здоровья». Впервые они появились летом 2021 года и со временем доказали свою эффективность: к сентябрю врачи обследовали более 24 тыс. жителей, при этом 12 тыс. из них прошли затем комплексное обследование. Многим это могло спасти жизнь.
Полным ходом в Белгородской области идёт цифровизация медицины: так, в регионе появился номер 122, с помощью которого можно записаться к врачу, принимает участие регион и в эксперименте с электронными рецептами.
Также Гладков уверен, что здоровье белгородцев нужно поправлять спортом. С этой целью в Белгородской области построили 170 спортивных площадок и возвели множество крупных спортивных объектов:
Таким образом, сложные условия жизни в приграничье не помешали региону стать одним из самых успешных в России. За три года в Белгородской области власти смогли услышать население, понять проблемы региона и выдвинуть инициативы по их решению.
Судя по всему, останавливаться Вячеслав Гладков со своей командой не намерены. А значит, стоит ждать новых изменений.