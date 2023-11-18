Три года Гладкова: как изменилась Белгородская область

«Доброе утро, дорогие друзья!» — три года назад эти простые слова белгородцев очень сильно удивили. Дело в том, что прозвучали они не из уст соседа, а из уст врио губернатора области. И если раньше работа правительственного аппарата была скрыта от глаз простых людей, то с приходом Вячеслава Гладкова всё изменилось. Был взят курс на «новую искренность»: глава региона сделал упор на общение с людьми, и такой формат не только помог услышать запросы населения, но и заручиться его поддержкой.