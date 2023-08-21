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Published Сегодня, 15:02

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«А можно тут остаться?» Чем так хорош детский лагерь «Бригантина Белогорье»

«А можно тут остаться?» Чем так хорош детский лагерь «Бригантина Белогорье»

21 августа 2023, 15:02
Фото: Bel.ru
Оздоровительный лагерь в Крыму «Бригантина Белогорье» принимает гостей: подаренное области здание санатория совмещает в себе советские практики оздоровления с идеями покорения космоса. О том, почему дети не хотят уезжать отсюда домой — читайте в нашем материале.
Сюжет
Дети

Расположен лагерь в Евпатории — растянутом на западном побережье Крыма небольшом городе. Встречает «Бригантина» блестящими буквами и переливающейся, напоминающей волны декоративной обшивкой. И зеленью: её здесь очень много и аромат от неё соответствующий. Прибавьте к нему запахи солёной воды и свежей краски — и вы поймёте, как пахнет «Бригантина».

Фото: Bel.ru

Вожатые рассказывают, что первые слова прибывших сюда детей — «А можно здесь остаться?» Понять ребят можно: уже с первого этажа становится понятно, что «Бригантина» — не типичный лагерь, оставшийся нетронутым ещё с советских времён. Вместо обшарпанных углов и трескающихся пролётов здесь — яркие и разукрашенные стены, оформленные в стиле хай-тек лестницы, красивые муралы и стильные декоративные элементы, а сам дизайн лагеря совмещает в себе элементы морского корабля и космоса.

Но стоит помнить, что «Бригантина», в первую очередь, — санаторий. Поэтому особое внимание здесь уделяют оздоровительным процедурам. Работает медицинский блок пять дней в неделю, медицинская служба — круглосуточно.

Так, по словам главврача Елены Львовой, у санатория есть лицензии на педиатрию, кардиологию, офтальмологию, физиотерапию, стоматологию, оториноларингологию и другие процедуры.

Есть и массажные процедуры, включая водные. Это разнообразные души, ванные, лечебные и массажные, лекарственный электрофорез, магнитотерапия, светолечение, кислородотерапия.
Елена Львова

Врач утверждает, что результат такого лечения — долгоиграющий, и эффект оздоровления сохраняется целый год. Всего в «Бригантине» работают 14 врачей. В основном — из Крыма.

Больше всего дети любят водные процедуры. Наверное, потому, что они весёлые. Это ванны с пузырьками, жемчужинами, гидромассажем. Ну это же прекрасно! И приятно. Нравится, конечно, море. Это прекрасное климатолечение.
Елена Львова
Фото: Bel.ru

Море здесь действительно отличное. Расположено оно недалеко от корпуса, есть душ, места для отдыха, вышки спасателей. Подробнее об отдыхе здесь нам рассказала Даша из Чернянки.

Мне всё нравится. У нас каждый день насыщенный, происходит что-то интересное. Сперва мы три дня привыкали к климату, чтобы не заболеть. Вчера первый раз были на море. Нам очень всё понравилось. Тут атмосферно, «свечка» каждый вечер. Утром — зарядка и флешмобы. Сегодня были на экскурсии, много нового увидели.
Фото: Bel.ru

Море — не единственное развлечение «Бригантины». Традиционно здесь устраивают дискотеки и упомянутые уже «свечки», где отряды делятся друг с другом эмоциями. Также тут есть бассейн, спортивные площадки, фотозоны, городок альпиниста и даже кинотеатр. Выглядит всё очень здорово и современно.

Например, помещение кинотеатра обшито неоновой подсветкой. Бассейн украшен декоративными растениями, а комнаты для отдыха — светильниками в виде облаков. Терраса — обязательно с видом на море и аккуратными пуфиками, на которых можно отдыхать и обсуждать приключения прошедшего дня.

Фото: Bel.ru

Жильё — тоже на уровне. В каждой комнате, рассчитанной на четверых, есть своя душевая, туалет, шкафчики, кондиционер и удалённо открываемая форточка. Кто угодно попасть в жилище при этом не может: у двери расположены сканеры лица, пропускающие только вожатых и непосредственно проживающих внутри детей.

Фото: Bel.ru

Учатся дети в современных классах. Готовы ещё не все, но те, что уже используются, похожи на те самые крутые картинки из интернета. И очень важной в оформлении остаётся тема космоса. Для изучения небесных светил готовится отдельная комната: на стенах её уже нарисованы планеты Солнечной системы и звёздные корабли.

Фото: Bel.ru

В целом лагерь оставляет после себя очень приятно впечатление. Задержаться в нём хочется даже взрослому. Такая возможность есть, правда жаль, что лишь в роли вожатого, работать которому приходится в режиме 24 часа в сутки.

Можно долго спорить, есть ли смысл региону участвовать в «Тавриде» и раздавать там бургеры. Но такие лагеря, как «Бригантина», Белгородской области однозначно нужны. Семьи с детьми и так спешат покинуть регион из-за обстрелов, а мера поощрения в виде первоклассного отдыха способна это исправить.

Но её одной, конечно, мало.

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