«А можно тут остаться?» Чем так хорош детский лагерь «Бригантина Белогорье»

Вожатые рассказывают, что первые слова прибывших сюда детей — «А можно здесь остаться?» Понять ребят можно: уже с первого этажа становится понятно, что «Бригантина» — не типичный лагерь, оставшийся нетронутым ещё с советских времён. Вместо обшарпанных углов и трескающихся пролётов здесь — яркие и разукрашенные стены, оформленные в стиле хай-тек лестницы, красивые муралы и стильные декоративные элементы, а сам дизайн лагеря совмещает в себе элементы морского корабля и космоса.