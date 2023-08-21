«А можно тут остаться?» Чем так хорош детский лагерь «Бригантина Белогорье»

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Расположен лагерь в Евпатории — растянутом на западном побережье Крыма небольшом городе. Встречает «Бригантина» блестящими буквами и переливающейся, напоминающей волны декоративной обшивкой. И зеленью: её здесь очень много и аромат от неё соответствующий. Прибавьте к нему запахи солёной воды и свежей краски — и вы поймёте, как пахнет «Бригантина».
Вожатые рассказывают, что первые слова прибывших сюда детей — «А можно здесь остаться?» Понять ребят можно: уже с первого этажа становится понятно, что «Бригантина» — не типичный лагерь, оставшийся нетронутым ещё с советских времён. Вместо обшарпанных углов и трескающихся пролётов здесь — яркие и разукрашенные стены, оформленные в стиле хай-тек лестницы, красивые муралы и стильные декоративные элементы, а сам дизайн лагеря совмещает в себе элементы морского корабля и космоса.
Но стоит помнить, что «Бригантина», в первую очередь, — санаторий. Поэтому особое внимание здесь уделяют оздоровительным процедурам. Работает медицинский блок пять дней в неделю, медицинская служба — круглосуточно.
Так, по словам главврача Елены Львовой, у санатория есть лицензии на педиатрию, кардиологию, офтальмологию, физиотерапию, стоматологию, оториноларингологию и другие процедуры.
Есть и массажные процедуры, включая водные. Это разнообразные души, ванные, лечебные и массажные, лекарственный электрофорез, магнитотерапия, светолечение, кислородотерапия.
Елена Львова
Врач утверждает, что результат такого лечения — долгоиграющий, и эффект оздоровления сохраняется целый год. Всего в «Бригантине» работают 14 врачей. В основном — из Крыма.
Больше всего дети любят водные процедуры. Наверное, потому, что они весёлые. Это ванны с пузырьками, жемчужинами, гидромассажем. Ну это же прекрасно! И приятно. Нравится, конечно, море. Это прекрасное климатолечение.
Елена Львова
Море здесь действительно отличное. Расположено оно недалеко от корпуса, есть душ, места для отдыха, вышки спасателей. Подробнее об отдыхе здесь нам рассказала Даша из Чернянки.
Мне всё нравится. У нас каждый день насыщенный, происходит что-то интересное. Сперва мы три дня привыкали к климату, чтобы не заболеть. Вчера первый раз были на море. Нам очень всё понравилось. Тут атмосферно, «свечка» каждый вечер. Утром — зарядка и флешмобы. Сегодня были на экскурсии, много нового увидели.
Море — не единственное развлечение «Бригантины». Традиционно здесь устраивают дискотеки и упомянутые уже «свечки», где отряды делятся друг с другом эмоциями. Также тут есть бассейн, спортивные площадки, фотозоны, городок альпиниста и даже кинотеатр. Выглядит всё очень здорово и современно.
Например, помещение кинотеатра обшито неоновой подсветкой. Бассейн украшен декоративными растениями, а комнаты для отдыха — светильниками в виде облаков. Терраса — обязательно с видом на море и аккуратными пуфиками, на которых можно отдыхать и обсуждать приключения прошедшего дня.
Жильё — тоже на уровне. В каждой комнате, рассчитанной на четверых, есть своя душевая, туалет, шкафчики, кондиционер и удалённо открываемая форточка. Кто угодно попасть в жилище при этом не может: у двери расположены сканеры лица, пропускающие только вожатых и непосредственно проживающих внутри детей.
Учатся дети в современных классах. Готовы ещё не все, но те, что уже используются, похожи на те самые крутые картинки из интернета. И очень важной в оформлении остаётся тема космоса. Для изучения небесных светил готовится отдельная комната: на стенах её уже нарисованы планеты Солнечной системы и звёздные корабли.
В целом лагерь оставляет после себя очень приятно впечатление. Задержаться в нём хочется даже взрослому. Такая возможность есть, правда жаль, что лишь в роли вожатого, работать которому приходится в режиме 24 часа в сутки.
Можно долго спорить, есть ли смысл региону участвовать в «Тавриде» и раздавать там бургеры. Но такие лагеря, как «Бригантина», Белгородской области однозначно нужны. Семьи с детьми и так спешат покинуть регион из-за обстрелов, а мера поощрения в виде первоклассного отдыха способна это исправить.
Но её одной, конечно, мало.