Гладков два года как губернатор: что изменилось в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Одним из незаметных для многих, но важных в масштабах области событием стал запуск «Поездов здоровья». Впервые о них заговорили летом 2021 года: с тех пор автобусы и КамАЗы с врачами стали частыми гостями отдалённых сёл, где не у всех есть возможность ходить в больницы.
Очень скоро появились первые результаты. Уже к октябрю того же года удалось выявить 2000 белгородцев с подозрением на рак. А к текущему сентябрю Белгородская область стала лидером по числу выявленных онкозаболеваний.
Всего с начала 2023 года четыре комплекса «Поездов здоровья» посетил 98 населённых пунктов и 16 пунктов временного размещения. За девять месяцев врачи обследовали более 24 тыс. жителей, при этом 12 тыс. из них прошли комплексное обследование. Ещё 10 тыс. человек осмотрели узкие специалисты, а часть белгородцев прошла рентгенологическое обследование. Врачи принимали даже тех жителей, которые пришли без записи.
Более заметным как по финансированию, так и по результатам стали программы по закупке льготных лекарств (и бесплатной их выдаче по рецептам врача) и закупка современного оборудования в больницы и поликлиники — в первую очередь районные. 5,7 млрд рублей и 7 млрд соответственно за 2 года выделено из бюджета области на каждую из этих программ.
Стала дольше и средняя продолжительность жизни — она увеличилась на 2,4 года (стала 73 года), а обнаруженные болезни оперативно лечат, что спасает людям жизни.
Гладковым было принято решение расширить программу обеспечения водой. Впервые на её реализацию выделили такие средства — 6 млрд рублей за два года. Был подключен и федеральный проект «Чистая вода». На данный момент работы в этом направлении продолжаются. В планах у водоканала также построить, реконструировать, закупить и капитально отремонтировать 87 объектов водного коммунального хозяйства.
Обеспечение населения качественной питьевой водой — одна из «вечных» проблем Белгородской области. Тревогу забил Гладков летом 2021 года: в «красную» зону попали Белгородский район, а также Губкинский и Старооскольский горокруга.
А не так давно губернатор сам проинспектировал строительство сетей и объектов водоснабжения под Белгородом. По его словам, благодаря ведущимся работам качественную питьевую воду получат порядка 10 тыс. человек из Дубовского сельского поселения в Белгородском районе.
Также с приходом Гладкова в области крепко взялись за развитие спорта. Причём речь идёт не только о строительстве крупных объектов, но и о спорте бытовом. Так, в 2022 году в Белгородской области построили 170 спортивных площадок. На эти объекты было выделено порядка полумиллиарда рублей.
Но и крупных объектах, разумеется, не забывали. К лету этого года было завершено строительство спортивного центра для занятий адаптивной физической культурой и спортом. Объект возвели на улице Белинского в районе Ботанического сада Белгорода. Готовится к открытию центр художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте в Белгороде на улице Мокроусова. Одновременно в нём смогут заниматься до 500 человек. В здании оборудованы восемь залов — два основных и шесть тренировочных, а также раздевалки, подсобные помещения и гостиница для иногородних спортсменов. Строительство новых корпусов идёт активно. За работами следит сам губернатор, периодически подгоняя подчинённых.
Уже в июле 2023 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал Президенту РФ Владимиру Путину о лучших спортивных регионах. По словам вице-премьера, Белгородская область вошла в пятёрку лучших регионов по развитию массового спорта.
Не все знают, но вопрос с очередями на переселение из ветхого из аварийного жилья стоял остро до прихода Гладкова. В период с 2022 по 2035 год на территории региона планируют признать аварийными около 48 тыс. квадратных метров жилья
Работы по этому направлению также ускорил Гладков. По итогам с начала только 2023 года порядка 100 белгородцев были переселены из аварийного жилья. В планах предоставить новые помещения более 1,8 тыс. жителей региона. На эти цели уже выделили свыше 830 млн рублей из средств областного бюджета и Фонда ЖКХ.
В Белгородской области жизнь оставленным детям стараются максимально облегчить и улучшить. Для этого выросшим и покинувшим детские дома подросткам вручают ключи от нового и современного жилья.
В 2021 году в очереди на получение жилья стояли более 900 детей сирот. По итогам работы нового правительства Белгородской области в 2022 году жильё выдали 314 ребятам, при этом из них в очереди ждали 227 детей-сирот.
На эти цели было выделено 723,3 миллиона рублей. По факту было куплено 263 квартиры, построено 48, ещё три помещения выделили из муниципального жилищного фонда.
В итоге очередь удалось полностью ликвидировать, теперь работа продолжится в плановом режиме.
В регионе запустили ряд социальных программ по обеспечению жильём. По одной из них молодые семьи могут получить социальную выплату на жильё. Её размер составляет 35% от расчётной стоимости квартиры или дома (30% для тех, у кого нет детей).
Для участия в программе существует ряд условий. Одно из них — возраст супругов, который не должен превышать 35 лет. Также семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий и подтвердить платёжеспособность.
В 2023 году соцвыплаты на жильё планировалась выдать 150 молодым семьям в Белгородской области. На эти цели власти выделили более 280 млн рублей. По итогам же 2022 года жилищные условия по такой схеме улучшили более 580 семей из региона.
Ещё одна форма поддержки — специальная «губернаторская ипотека». Ею воспользовались в 2022 году более 500 представителей бюджетной сферы, а за семь месяцев 2023 года — уже больше 600.
Жилье для многодетных, для семей с детьми-инвалидами — все программы работают, несмотря на сложность обстановки.
При Гладкове в Белгородской области стали активно ремонтировать школы и другие объекты образования. Всего за два года в Белгородской области власти капитально отремонтировали около 200 школ и детских садов, еще 36 были построены с нуля.
И хотя часть детей в условиях СВО находится на удалёнке, школам стараются уделить особое внимание: классы подгоняют под современные стандарты, а также добавляют больше площадок для занятия спортом.
Больше внимания стали уделять и благоустройству. Например, губернатор ввел региональные проекты «Решаем вместе» и «Инициативное бюджетирование» — за два года на эти программы благоустройства про всей области выделено почти 3,5 млрд рублей — это почти 1,5 тыс объектов, за которые проголосовали сами жители Белгородской области.
В этом году уже 10 муниципалитетов завершили все проекты по программе «Решаем вместе» — провели уличное освещение, сделали ремонт тротуаров и придомовых территорий, построили детские и спортивные площадки.
По инициативе губернатора была запушена программа «Наши реки». Поначалу Гладков был не очень доволен итогами её реализации: за полгода в регионе очистили всего пять объектов из 72. Однако уже к ноябрю прошлого года ситуация постепенно стабилизировалась — расчистили 65 водных объектов.
Очистка рек и озёр ведётся полным ходом, и в 2023 году в планах очистить 50 объектов, семь из которых — остатки с 2022 года.
Важно отметить, что перечь водоёмов, которые необходимо очистить, составляют жители районов во время общественных обсуждений.
С 24 февраля прошлого года жизнь региона сильно изменилась. Перед властью встали новые вызовы: угроза жизни мирного населения, решение проблем тех, чьи дома оказались разрушены в результате обстрелов. Быстрое восстановление разрушенного жилья, сохранение систем жизнеобеспечения, постоянная поддержка бойцов и их семей — именно это вышло на передний план работы.
Тем не менее, решение важных оперативных задач, не отодвинуло на задний план задач по развитию Белгородской области, о которых Вячеслав Гладков заявлял во время инаугурации.