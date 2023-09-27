Гладков два года как губернатор: что изменилось в Белгородской области

Но и крупных объектах, разумеется, не забывали. К лету этого года было завершено строительство спортивного центра для занятий адаптивной физической культурой и спортом. Объект возвели на улице Белинского в районе Ботанического сада Белгорода. Готовится к открытию центр художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте в Белгороде на улице Мокроусова. Одновременно в нём смогут заниматься до 500 человек. В здании оборудованы восемь залов — два основных и шесть тренировочных, а также раздевалки, подсобные помещения и гостиница для иногородних спортсменов. Строительство новых корпусов идёт активно. За работами следит сам губернатор, периодически подгоняя подчинённых.