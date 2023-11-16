Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Гладков рассказал о работе передвижной стоматологии для мобилизованных белгородцев

Гладков рассказал о работе передвижной стоматологии для мобилизованных белгородцев

16 ноября 2023, 11:42
Фото: 1MI
Мобильный комплекс оказал помощь по лечению зубов 300 бойцам из разных регионов за две недели. Ранее военнослужащие обращались к властям по поводу этой проблемы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородская область приобрела мобильный стоматологический комплекс. Недавно он вернулся с передовой.

Ранее мобилизованные белгородцы обратились к властям по этому вопросу. Военнослужащие сообщили, что долгое нахождение в окопах на передовой неблаготворно сказывается на состоянии зубов.

Конечно, помощь надо оказывать, поэтому за областные средства мы приобрели такой стоматологический комплекс.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

За две недели мобильный комплекс оказал помощь уже 300 бойцам не только из Белгородской, Курской, Орловской, Брянской и Свердловской областей, а также из Москвы. По словам главы региона, помогать нужно всем.

У нас нет чужих, мы всем должны помогать. Сейчас пройдут регламентные работы, и вновь наш комплекс отправим на передовую, чтобы помочь нашим бойцам тем ресурсом, который есть в наших руках.
Вячеслав Гладков

Напомним, по состоянию на конец октября в Белгородской области почти завершился подомовой обход семей мобилизованных. В работе у властей находилось 2500 обращений. Половину поручений на тот момент уже выполнили.

В Белгородской области почти завершился подомовой обход семей мобилизованных
Узнать подробнее
Читайте также:
Купить жильё, вернуть домой: в каких просьбах вынуждены отказать родным бойцов в СВОВыкопали картошку, накололи дрова: как помогли семьям мобилизованных белгородцевВ Белгородской области поступило 1500 жалоб от семей мобилизованных
#Белгородская область#Стоматология#Бойцы#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Мобилизованные#Хорошие новости
Подпишитесь
Теракты, усиление активности ДРГ: Совбез оценил ситуацию в белгородском приграничье
Сегодня, 10:46
Что случилось с Везёлкой в Белгороде после дождя? Отвечают экологи
Сегодня, 08:19
Минтранс назвал четыре маршрута в Белгороде, где до сих пор не работают терминалы
Сегодня, 11:02
Гладков: Белгородская область получила очередную награду «Золотой каток»
Сегодня, 11:18
Оснований нет: чиновники не проверяли историю с привязанным пациентом в Белгороде
Сегодня, 08:30
Чёрный ход и обмен на дом в Москве: топ-10 дорогих коттеджей в Белгороде на продажу
Сегодня, 07:00