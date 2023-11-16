Гладков рассказал о работе передвижной стоматологии для мобилизованных белгородцев

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Белгородская область приобрела мобильный стоматологический комплекс. Недавно он вернулся с передовой.
Ранее мобилизованные белгородцы обратились к властям по этому вопросу. Военнослужащие сообщили, что долгое нахождение в окопах на передовой неблаготворно сказывается на состоянии зубов.
Конечно, помощь надо оказывать, поэтому за областные средства мы приобрели такой стоматологический комплекс.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
За две недели мобильный комплекс оказал помощь уже 300 бойцам не только из Белгородской, Курской, Орловской, Брянской и Свердловской областей, а также из Москвы. По словам главы региона, помогать нужно всем.
У нас нет чужих, мы всем должны помогать. Сейчас пройдут регламентные работы, и вновь наш комплекс отправим на передовую, чтобы помочь нашим бойцам тем ресурсом, который есть в наших руках.
Вячеслав Гладков
Напомним, по состоянию на конец октября в Белгородской области почти завершился подомовой обход семей мобилизованных. В работе у властей находилось 2500 обращений. Половину поручений на тот момент уже выполнили.