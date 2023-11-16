Гладков: ещё 26 белгородских семей получили ключи от нового жилья

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Вчера, 15 ноября, участникам программы переселения из аварийного жилья губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от новых квартир. Так, в новый трёхэтажный дом, расположенный в селе Пятницкое, въехали сразу 26 семей. Его построили в микрорайоне с развитой инфраструктурой за 43 млн рублей, выделенные из регионального бюджета.
В настоящий момент власти продолжают работать над созданием комфортных условий проживания для всех белгородцев. Поэтому планируется, что до конца 2023 года из аварийного жилья в новые дома переедут около 1800 человек. На эти цели выделили более 600 млн рублей.
Часть белгородцев уже заселились в новые дома, а получить ключи от жилья предстоит ещё 905 жителям из девяти муниципалитетов: Ивнянского, Корочанского районов, а также Алексеевского, Валуйского, Грайворонского, Губкинского, Старооскольского, Шебекинского и Яковлевского горокругов.
После торжественного вручения ключей посмотрел квартиру одних из наших новосёлов — семьи Павленко. Новый дом полностью соответствует всем критериям качества и долговечности. А для удобства всех возрастов есть пандусы, детская площадка рядом и магазины в шаговой доступности.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области