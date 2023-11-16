Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Торжественное вручение ключей

Гладков: ещё 26 белгородских семей получили ключи от нового жилья

16 ноября 2023, 15:34
Фото: личная страница губернатора Вячеслава Гладкова
Торжественное вручение ключей
Некоторым жителям аварийных домов вручили ключи от новых квартир, в которые они уже могут переехать. Всего в этом году планируется расселить порядка 1800 жильцов аварийных домов. Подробности сообщил глава региона.

Вчера, 15 ноября, участникам программы переселения из аварийного жилья губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от новых квартир. Так, в новый трёхэтажный дом, расположенный в селе Пятницкое, въехали сразу 26 семей. Его построили в микрорайоне с развитой инфраструктурой за 43 млн рублей, выделенные из регионального бюджета.

В настоящий момент власти продолжают работать над созданием комфортных условий проживания для всех белгородцев. Поэтому планируется, что до конца 2023 года из аварийного жилья в новые дома переедут около 1800 человек. На эти цели выделили более 600 млн рублей.

Часть белгородцев уже заселились в новые дома, а получить ключи от жилья предстоит ещё 905 жителям из девяти муниципалитетов: Ивнянского, Корочанского районов, а также Алексеевского, Валуйского, Грайворонского, Губкинского, Старооскольского, Шебекинского и Яковлевского горокругов.

После торжественного вручения ключей посмотрел квартиру одних из наших новосёлов — семьи Павленко. Новый дом полностью соответствует всем критериям качества и долговечности. А для удобства всех возрастов есть пандусы, детская площадка рядом и магазины в шаговой доступности.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Новый дом и двор белгородцевНовый дом и двор белгородцев
Новый дом и двор белгородцевНовый дом и двор белгородцев
Новый дом и двор белгородцевНовый дом и двор белгородцев
Новый дом и двор белгородцев
Фото: личная страница губернатора Вячеслава Гладкова
«Это их второй дом». Почему белгородские переселенцы не хотят покидать ПВР
Узнать подробнее
Читайте также:
Без парковок вблизи домов: Стали известны итоги слушаний о парковках в Новой жизниКвартиру — за отсутствие парковки: застройщик Новой жизни шантажирует белгородцев?Белгородцы приписывают квадратные метры к пострадавшим домам за счёт летних кухонь
#Белгородская область#Ключи#Ветхое и аварийное жильё#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова#Переселение людей#Хорошие новости#Ключи от домов
Подпишитесь
Куда пойти мэру Белгорода: где чаще бывал и где не бывал Демидов за год работы?
Сегодня, 15:48
Это было Клёва! Как белгородские болельщики помогли «Белогорью» обыграть «Зенит»
Сегодня, 16:53
Прокуратура проверит законность поступления денег на счета сотрудников Белгородстата
Сегодня, 14:00
Названы новые сроки поступления в Белгородскую область вакцин от кори и краснухи
Сегодня, 14:15
Теракты, усиление активности ДРГ: Совбез оценил ситуацию в белгородском приграничье
Сегодня, 10:46
Что случилось с Везёлкой в Белгороде после дождя? Отвечают экологи
Сегодня, 08:19