Гладков ждёт вопросов от белгородских журналистов

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В четверг, 23 ноября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проведёт большую пресс-конференцию, в рамках которой ответит на вопросы журналистов.
Запланирован прямой эфир. Посмотреть его можно будет на телеканалах «Мир Белогорья», «Россия 24», «Белгород 24», а также в аккаунтах губернатора в социальных сетях. Послушать ответы можно на радио «Мира Белогорья» и на «Радио России».
Напомним, что большую пресс-конференцию с журналистами губернатор проводил и в прошлом году — 21 ноября.
Отметим, что завтра, 18 ноября, Вячеслав Гладков отметит своё трёхлетие работы в Белгородской области.