Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Вячеслав Гладков

Гладков ждёт вопросов от белгородских журналистов

17 ноября 2023, 09:08
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков

Белгородский губернатор Гладков проведёт большую пресс-конференцию

Глава региона ответит на вопросы областных журналистов. Посмотреть прямой эфир можно будет 23 ноября.

В четверг, 23 ноября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проведёт большую пресс-конференцию, в рамках которой ответит на вопросы журналистов.

Запланирован прямой эфир. Посмотреть его можно будет на телеканалах «Мир Белогорья», «Россия 24», «Белгород 24», а также в аккаунтах губернатора в социальных сетях. Послушать ответы можно на радио «Мира Белогорья» и на «Радио России».

Напомним, что большую пресс-конференцию с журналистами губернатор проводил и в прошлом году — 21 ноября.

Отметим, что завтра, 18 ноября, Вячеслав Гладков отметит своё трёхлетие работы в Белгородской области.

Вячеслав Гладков проведёт большую пресс-конференцию
Узнать подробнее
Читайте также:
В поликлинике под Белгородом и горбольнице № 2 проведут проверки после прямой линииВячеслав Гладков проведёт масштабную прямую линию в соцсетяхБелгородцы пожаловались на грубое нарушение санитарных норм в «Линии»
#Белгородская область#Губернатор#Журналисты#Пресс-конференция#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
Подпишитесь
Теплосети и протесты белгородцев: «Мистер Бургер» растёт, но порой с проблемами
Сегодня, 07:34
Белгородэнерго призывает водителей спецтехники к осторожности в охранных зонах ЛЭП
Сегодня, 09:38
Белгородцы боятся повторения астраханской трагедии из-за проблем с канализацией
Сегодня, 08:32
Вечный «Потапыч»: как в Белгороде за десять лет изменилось почти всё, кроме пиццерий
Сегодня, 04:21
На вес золота: как изменилась цена на куриное мясо от «Черкизово» и других брендов
Сегодня, 09:14
Сколько белгородцев обращается к властям по поводу запрета абортов?
Сегодня, 09:27