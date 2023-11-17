Гладков ждёт вопросов от белгородских журналистов

Запланирован прямой эфир. Посмотреть его можно будет на телеканалах «Мир Белогорья», «Россия 24», «Белгород 24», а также в аккаунтах губернатора в социальных сетях. Послушать ответы можно на радио «Мира Белогорья» и на «Радио России».