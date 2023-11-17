Волонтёров с гуманитарным грузом атаковали ВСУ

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Орловские волонтёры повезли гуманитарный груз военнослужащим, но попали под обстрел ВСУ. Происшествие случилось 15 ноября. Везли военнослужащим 20 тонн воды и печи для приготовления еды.
По словам губернатора Андрея Клычкова, волонтёры раздавали очередную гумпомощь, но попали под огонь противника. Никто в результате происшествия не пострадал.
Сегодняшними ударами противник ещё сильнее показал свою беспринципность и самые грязные способы ведения боя, ударив по нашей гуманитарной колонне. К счастью, все живы и здоровы, успели укрыться и свою миссию выполнили до конца — всё передали российским военнослужащим.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области
Издание пишет, что гуманитарную колонну региона возглавляет советник губернатора Сергей Лежнев. Он рассказал, что волонтёры находились буквально в 10 метрах от места прилёта.