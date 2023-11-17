Волонтёров с гуманитарным грузом атаковали ВСУ

Гумпомощь везли орловские волонтёры. Речь о 20 тоннах воды и печи для приготовления пищи. Всем удалось укрыться, никто не пострадал, пишет «Орелtimes» со ссылкой на губернатора Андрея Клычкова.

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