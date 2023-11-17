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Published Сегодня, 14:06

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Обстрел

Волонтёров с гуманитарным грузом атаковали ВСУ

17 ноября 2023, 14:06
Фото: 1MI
Обстрел
Гумпомощь везли орловские волонтёры. Речь о 20 тоннах воды и печи для приготовления пищи. Всем удалось укрыться, никто не пострадал, пишет «Орелtimes» со ссылкой на губернатора Андрея Клычкова.

Орловские волонтёры повезли гуманитарный груз военнослужащим, но попали под обстрел ВСУ. Происшествие случилось 15 ноября. Везли военнослужащим 20 тонн воды и печи для приготовления еды.

По словам губернатора Андрея Клычкова, волонтёры раздавали очередную гумпомощь, но попали под огонь противника. Никто в результате происшествия не пострадал.

Сегодняшними ударами противник ещё сильнее показал свою беспринципность и самые грязные способы ведения боя, ударив по нашей гуманитарной колонне. К счастью, все живы и здоровы, успели укрыться и свою миссию выполнили до конца — всё передали российским военнослужащим.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области

Издание пишет, что гуманитарную колонну региона возглавляет советник губернатора Сергей Лежнев. Он рассказал, что волонтёры находились буквально в 10 метрах от места прилёта.

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#Лежнев сергей#Волонтёры#Орловская область#Военнослужащие#Наталья Корявых#Обстрел#Андрей Клычков#СВО#Гумпомощь
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