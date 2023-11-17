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Обстрел

Обстрелов стало меньше? ВСУ за сутки ударили только по одному белгородскому селу

17 ноября 2023, 06:44
Фото: 1MI
Обстрел

Белгородскую Щетиновку атаковали из гранатомёта

16 ноября ВСУ атаковали только одно село. В Щетиновке насчитали пять гранатомётных выстрелов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ за сутки атаковали только одно село в Белгородской области. Под обстрел 16 ноября попала Щетиновка в Белгородском районе. По населённому пункту ударили из гранатомёта ВОГ-17. Зафиксировано пять выстрелов. Обошлось без последствий.

Накануне Вячеслав Гладков рассказал, что приграничные регионы России за год более 8 тысяч раз попали под обстрел. Губернатор участвовал в совещании по обеспечению безопасности в регионах ЦФО. По его словам, ситуация остаётся сложной.

Также сообщалось, что 15 ноября ВСУ нанесли 36 ударов по Белгородской области. Атакам подверглись четыре района региона. В Солнцевке тогда сбросили осколочный боеприпас. В Терезовке Шебекинского горокруга с беспилотника сбросили взрывное устройство.

Гладков: приграничные регионы России за год более 8 тысяч раз попали под обстрел
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Щетиновка#Гранатомёт#Приграничье#СВО#Обстрел ВСУ#Вог-17
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