Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
В Воронеже прошло совещание по обеспечению безопасности в регионах ЦФО. В текущем году приграничные регионы более восьми тысячи раз подвергались обстрелам.
Ситуация в округе остаётся сложной. Только в этом году приграничные регионы более 8 тысяч раз подвергались обстрелам, отмечается усиление террористической и диверсионной активности со стороны противника. Жители Белгородской области не понаслышке знают, насколько важно своевременно реагировать на регулярно возникающие угрозы.
Вячеслав Гладков
Также во время совещания обсудили биологическую защиту регионов. По словам губернатора, в Белгородской области как в главном регионе-поставщике мяса свинины ведётся работа по недопущению распространения африканской чумы свиней.
Отметим, что совещание проводили секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. По данным Николая Патрушева, ущерб, причинённый атаками ВСУ в Белгородской, Курской и Брянской областях, составил 7 млрд рублей.