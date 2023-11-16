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За год приграничные регионы России более 8 тысяч раз попали под обстрел

Гладков: приграничные регионы России за год более 8 тысяч раз попали под обстрел

16 ноября 2023, 18:46
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

За год приграничные регионы России более 8 тысяч раз попали под обстрел

Губернатор Белгородской области принял участие в совещании по обеспечению безопасности в регионах ЦФО. Как отметил Вячеслав Гладков, ситуация в округе остаётся сложной.

В Воронеже прошло совещание по обеспечению безопасности в регионах ЦФО. В текущем году приграничные регионы более восьми тысячи раз подвергались обстрелам.

Ситуация в округе остаётся сложной. Только в этом году приграничные регионы более 8 тысяч раз подвергались обстрелам, отмечается усиление террористической и диверсионной активности со стороны противника. Жители Белгородской области не понаслышке знают, насколько важно своевременно реагировать на регулярно возникающие угрозы.
Вячеслав Гладков

Также во время совещания обсудили биологическую защиту регионов. По словам губернатора, в Белгородской области как в главном регионе-поставщике мяса свинины ведётся работа по недопущению распространения африканской чумы свиней.

Отметим, что совещание проводили секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. По данным Николая Патрушева, ущерб, причинённый атаками ВСУ в Белгородской, Курской и Брянской областях, составил 7 млрд рублей.

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#Белгородская область#Безопасность#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Приграничье#Обстрелы
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