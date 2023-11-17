Снова атака: по Белгородской области пытался ударить украинский дрон

Напомним, что сегодня обстрелу подверглось село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Около 13:00 украинский дрон сбросил на село одно взрывное устройство. В результате атаки загорелась одна хозпостройка, выбило окна и посекло фасады и забор в соседнем частном доме. По информации губернатора, пострадавших нет.