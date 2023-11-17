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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Беспилотник

Снова атака: по Белгородской области пытался ударить украинский дрон

17 ноября 2023, 13:41
Фото: Midjourney
Беспилотник

Над Белгородской областью система ПВО сбила беспилотник

Атаке беспилотника регион подвергся днём 17 ноября. Уничтожить вражеский дрон получилось с помощью системы ПВО. О произошедшем сообщили в Минобороны РФ.
Сюжет
СВО

Сегодня, 17 ноября, около 15:30 пресечена очередная попытка атаки беспилотника самолётного типа. Украинский дрон заметили над Белгородской областью. Его уничтожили дежурными средствами ПВО, отметили в Минобороны.

Над каким именно населённым пунктом оказался сбит БПЛА, неизвестно. Также нет информации о каких-либо повреждениях и пострадавших в результате атаки.

Напомним, что сегодня обстрелу подверглось село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Около 13:00 украинский дрон сбросил на село одно взрывное устройство. В результате атаки загорелась одна хозпостройка, выбило окна и посекло фасады и забор в соседнем частном доме. По информации губернатора, пострадавших нет.

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#Белгородская область#Беспилотник#Белгород#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Система ПВО
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