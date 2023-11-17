Снова атака: по Белгородской области пытался ударить украинский дрон

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Сегодня, 17 ноября, около 15:30 пресечена очередная попытка атаки беспилотника самолётного типа. Украинский дрон заметили над Белгородской областью. Его уничтожили дежурными средствами ПВО, отметили в Минобороны.
Над каким именно населённым пунктом оказался сбит БПЛА, неизвестно. Также нет информации о каких-либо повреждениях и пострадавших в результате атаки.
Напомним, что сегодня обстрелу подверглось село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Около 13:00 украинский дрон сбросил на село одно взрывное устройство. В результате атаки загорелась одна хозпостройка, выбило окна и посекло фасады и забор в соседнем частном доме. По информации губернатора, пострадавших нет.