Гладкову пожаловались на отсутствие мебели в восстановленной после обстрела квартире

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Жительница города Шебекино сообщила губернатору, что в июне её квартира пострадала от прямого попадания снаряда во время обстрела. Квартиру восстановили, однако мебели в ней до сих пор нет.
Я являюсь женой мобилизованного, у нас несовершеннолетний ребёнок. В июне у нас прямое попадание, выгорело всё, квартиру восстановили, за что спасибо, в квартире нет мебели. Обращение к главе на данный момент результата не дало. К вам дважды обращалась на прямую линию, ваши сотрудники говорили, что вопрос будет решён. Пытаюсь записаться на приём к вашему заместителю, тот же ответ: «Мы вам перезвоним». Ждём около двух месяцев. Но вот не выдержали, переехали в пустую квартиру, спим на полу. Куда ещё нужно обратиться?
Жительница Шебекино
Вячеслав Гладков отметил, что жителям, у которых было полностью утрачено имущество, окажут дополнительную помощь. Также губернатор подчеркнул, что в очередной раз удивлён пассивностью администрации Шебекинского округа.
Буду опять разбираться, ругаться с ними, что не могут правильно объяснить позицию. Деньги, которые являются частичной компенсацией за утраченное имущество, выданы всем, кто имеет постоянную прописку и тем, кто подтвердил своё проживание в округе. Там, где выгорело всё имущество, этих денег не достаточно. Принимал решение, что будем оказывать дополнительную помощь. Мне нужно, чтобы администрация предоставила реестр. Надеюсь, что завтра этот документ увижу, и мы решим вопрос по всем домам и квартирам, которые полностью были уничтожены. Эту информацию, повторюсь, должны доводить органы местного самоуправления.
Вячеслав Гладков
Напомним, что ранее губернатор уже высказывал недовольство по поводу восстановления жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.