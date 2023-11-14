Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:28

Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:42

Updated Сегодня, 17:42

Гладкову пожаловались на отсутствие мебели в восстановленной после обстрела квартире

Гладкову пожаловались на отсутствие мебели в восстановленной после обстрела квартире

14 ноября 2023, 17:28
Фото: 1MI
Квартира жительницы Шебекино попала под обстрел в июне. Жильё восстановили, но мебели там нет. Губернатор ответил, что вновь удивлён пассивностью администрации горокруга.

Жительница города Шебекино сообщила губернатору, что в июне её квартира пострадала от прямого попадания снаряда во время обстрела. Квартиру восстановили, однако мебели в ней до сих пор нет.

Я являюсь женой мобилизованного, у нас несовершеннолетний ребёнок. В июне у нас прямое попадание, выгорело всё, квартиру восстановили, за что спасибо, в квартире нет мебели. Обращение к главе на данный момент результата не дало. К вам дважды обращалась на прямую линию, ваши сотрудники говорили, что вопрос будет решён. Пытаюсь записаться на приём к вашему заместителю, тот же ответ: «Мы вам перезвоним». Ждём около двух месяцев. Но вот не выдержали, переехали в пустую квартиру, спим на полу. Куда ещё нужно обратиться?
Жительница Шебекино

Вячеслав Гладков отметил, что жителям, у которых было полностью утрачено имущество, окажут дополнительную помощь. Также губернатор подчеркнул, что в очередной раз удивлён пассивностью администрации Шебекинского округа.

Буду опять разбираться, ругаться с ними, что не могут правильно объяснить позицию. Деньги, которые являются частичной компенсацией за утраченное имущество, выданы всем, кто имеет постоянную прописку и тем, кто подтвердил своё проживание в округе. Там, где выгорело всё имущество, этих денег не достаточно. Принимал решение, что будем оказывать дополнительную помощь. Мне нужно, чтобы администрация предоставила реестр. Надеюсь, что завтра этот документ увижу, и мы решим вопрос по всем домам и квартирам, которые полностью были уничтожены. Эту информацию, повторюсь, должны доводить органы местного самоуправления.
Вячеслав Гладков

Напомним, что ранее губернатор уже высказывал недовольство по поводу восстановления жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.

«Растёт возмущение среди жителей»: Гладков — о ходе восстановления жилья в Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
Было ли «напряжение»? Гладкову рассказали, что происходило ночью в ШебекиноПострадавшие после обстрелов белгородские дома восстановят к 1 декабря«Растёт возмущение среди жителей»: Гладков — о ходе восстановления жилья в Шебекино
#Общество#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Восстановление#Восстановление домов#Шебекинский горокруг
Подпишитесь
Не более чем на 14%: белгородские власти рассказали, на сколько вырастут тарифы ЖКХ
Сегодня, 13:21
Выше только Москва и Питер: Белгород попал в топ-10 по развитию платных парковок
Сегодня, 13:08
В Белгороде начали установку главной новогодней ёлки: фото
Сегодня, 09:48
Белгородцам компенсируют оплату коммуналки, если она превысит новый индекс
Сегодня, 14:22
Стало известно, чем закончилась история о мошенничестве при монтаже катка в Белгороде
Сегодня, 10:31
Больше, чем в Воронеже и Брянске: в Белгородской области подорожает коммуналка
Сегодня, 14:07