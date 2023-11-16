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Осколки после работы ПВО прожгли покрытие детской площадки под Белгородом

«Действий никаких»: под Белгородом детскую площадку не убрали после работы ПВО

16 ноября 2023, 13:16
Фото: Midjourney

Осколки после работы ПВО прожгли покрытие детской площадки под Белгородом

В Разумном 10 ноября после работы ПВО осколки рухнули на детскую площадку и прожгли покрытие. Устранить последствия пообещали практически неделю назад, но никаких действий в итоге не предприняли, написали в группе «Разумное on-line».
Сюжет
Пво

Белгородцы недовольны, что никто не убрал последствия работы ПВО в Разумном. Сделать это обещали неоднократно. На ситуацию местные жители пожаловались в Сети.

10 ноября после работы ПВО на детскую площадку в Разумном упали осколки. Покрытие прожгло в нескольких местах. Жители домов, которые находятся неподалёку, обратились в полицию и администрацию поселения.

Людям пообещали устранить последствия происшествия в ближайшее время. Однако прошла почти неделя, но ничего так и не сделали, утверждают жители. Как в Сети написала одна из жительниц, она вместе с полицией приезжала на место не один раз. Также женщина, по её словам, обращалась в администрацию губернатора.

«В очередной раз мне сказали: „Хорошо, все уберём“. Мы все должны понимать, что это детская площадка, там бегают дети», — поделилась белгородка.

Последствия работы ПВО в Разумном
Видео: РАЗУМНОЕ on-line
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