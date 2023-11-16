«Действий никаких»: под Белгородом детскую площадку не убрали после работы ПВО

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Белгородцы недовольны, что никто не убрал последствия работы ПВО в Разумном. Сделать это обещали неоднократно. На ситуацию местные жители пожаловались в Сети.
10 ноября после работы ПВО на детскую площадку в Разумном упали осколки. Покрытие прожгло в нескольких местах. Жители домов, которые находятся неподалёку, обратились в полицию и администрацию поселения.
Людям пообещали устранить последствия происшествия в ближайшее время. Однако прошла почти неделя, но ничего так и не сделали, утверждают жители. Как в Сети написала одна из жительниц, она вместе с полицией приезжала на место не один раз. Также женщина, по её словам, обращалась в администрацию губернатора.
«В очередной раз мне сказали: „Хорошо, все уберём“. Мы все должны понимать, что это детская площадка, там бегают дети», — поделилась белгородка.