«Действий никаких»: под Белгородом детскую площадку не убрали после работы ПВО

Людям пообещали устранить последствия происшествия в ближайшее время. Однако прошла почти неделя, но ничего так и не сделали, утверждают жители. Как в Сети написала одна из жительниц, она вместе с полицией приезжала на место не один раз. Также женщина, по её словам, обращалась в администрацию губернатора.