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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Белгородский губернатор сообщил о сбитом БПЛА над Белгородским районом 12 ноября

Гладков: БПЛА самолётного типа сбили над Белгородским районом

12 ноября 2023, 09:46
Фото: Midjourney

Белгородский губернатор сообщил о сбитом БПЛА над Белгородским районом 12 ноября

Вячеслав Гладков написал, что вражеский беспилотник сбили над селом Ближнее. Предварительно, пострадавших и повреждений нет.

12 ноября днём губернатор Белгородской области сообщил об очередной работе ПВО и сбитом украинском беспилотнике над территорией региона:

Сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

По предварительным данным, удалось избежать пострадавших, жертв и разрушений.

Уточним, что село Ближнее относится к Бессоновскому сельскому поселению и расположено примерно в 23 км от границы.

В это же воскресенье о поражении беспилотника самолётного типа заявляло Минобороны РФ. А сутками ранее Украина минимум четыре раза пыталась атаковать Белгородскую область дронами-камикадзе.

#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Татьяна Алексютина#Приграничье#СВО#БПЛА
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