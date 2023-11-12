Гладков: БПЛА самолётного типа сбили над Белгородским районом

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:52
12 ноября днём губернатор Белгородской области сообщил об очередной работе ПВО и сбитом украинском беспилотнике над территорией региона:
Сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
По предварительным данным, удалось избежать пострадавших, жертв и разрушений.
Уточним, что село Ближнее относится к Бессоновскому сельскому поселению и расположено примерно в 23 км от границы.
В это же воскресенье о поражении беспилотника самолётного типа заявляло Минобороны РФ. А сутками ранее Украина минимум четыре раза пыталась атаковать Белгородскую область дронами-камикадзе.