ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Над Белгородской областью сработала противовоздушная оборона. 4 ноября около 11:00 над территорией региона уничтожили украинский беспилотник.
«4 ноября около 11.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве добавили, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области. Добавим, что в это же время жители Белгорода и Белгородского района услышали громкие звуки.
Напомним, накануне в МО РФ сообщили об очередном сбитом над регионом БПЛА. Система ПВО сработала 3 ноября около 19:00. Уничтожен беспилотник самолётного типа. Информации о последствиях на земле нет.