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Published Сегодня, 09:23

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ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

4 ноября 2023, 09:23
Фото: Midjourney
4 октября около 11:00 над регионом сработала система ПВО, сообщили в Минобороны РФ. До этого жители Белгорода и Белгородского района слышали громкие звуки.
Сюжет
Пво

Над Белгородской областью сработала противовоздушная оборона. 4 ноября около 11:00 над территорией региона уничтожили украинский беспилотник.

«4 ноября около 11.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области. Добавим, что в это же время жители Белгорода и Белгородского района услышали громкие звуки.

Напомним, накануне в МО РФ сообщили об очередном сбитом над регионом БПЛА. Система ПВО сработала 3 ноября около 19:00. Уничтожен беспилотник самолётного типа. Информации о последствиях на земле нет.

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
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#Белгородская область#Белгородский район#Беспилотник#Пво#Белгород#Наталья Корявых#Минобороны#Работа ПВО
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