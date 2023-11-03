Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
3 ноября около 19:00 дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью украинский БПЛА самолётного типа.
Сегодня утром, 3 ноября, над областью было также громко — в 07:10 российское ПВО сбило беспилотник. Подробности сообщили в Минобороны РФ.
Напомним, что 2 ноября над областью также сбили дрон. Его уничтожили около 23:45. Вечером 1 ноября дрон уничтожили в районе посёлка Батрацкая Дача Шебекинского округа.
Отметим, что сегодня при обстреле Шебекино пострадали три человека. Снаряд попал на территорию одного из промышленных предприятий. Повреждения зафиксировали в одном из технических помещений предприятия.