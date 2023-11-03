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Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

3 ноября 2023, 16:57
Фото: Midjourney
БПЛА сбили около 19:00, сообщает Минобороны России.

3 ноября около 19:00 дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью украинский БПЛА самолётного типа.

Сегодня утром, 3 ноября, над областью было также громко — в 07:10 российское ПВО сбило беспилотник. Подробности сообщили в Минобороны РФ.

Напомним, что 2 ноября над областью также сбили дрон. Его уничтожили около 23:45. Вечером 1 ноября дрон уничтожили в районе посёлка Батрацкая Дача Шебекинского округа.

Отметим, что сегодня при обстреле Шебекино пострадали три человека. Снаряд попал на территорию одного из промышленных предприятий. Повреждения зафиксировали в одном из технических помещений предприятия.

Утром над Белгородской областью было громко: система ПВО сбила беспилотник
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