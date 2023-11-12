Минобороны РФ: украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Противовоздушная оборона сработала над регионом этой ночью. 12 ноября в 6:48 Минобороны РФ сообщило, что ВСУ пытались в очередной раз совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации.
По данным военного ведомства, Украина запустила на территорию Белгородской области беспилотник был самолётного типа. Дежурные средства ПВО уничтожили его над регионом.
Напомним, соседнее государство запускает БПЛА на территорию Белгородчины ежедневно, пытаясь нанести удары по жилым объектам, объектам энергетической инфраструктуры и другим. Только 10 ноября регион подвергался атаке вражеских дронов минимум трижды.