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ПВО

Минобороны РФ: украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

12 ноября 2023, 06:56
Фото: Midjourney
ПВО

Беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью средствами ПВО

Ночью 12 ноября ПВО сбила вражеский БПЛА самолётного типа, сообщило федеральное ведомство. До этого белгородцы писали в редакцию Бел.Ру о громких звуках.
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Пво

Противовоздушная оборона сработала над регионом этой ночью. 12 ноября в 6:48 Минобороны РФ сообщило, что ВСУ пытались в очередной раз совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации.

По данным военного ведомства, Украина запустила на территорию Белгородской области беспилотник был самолётного типа. Дежурные средства ПВО уничтожили его над регионом.

Напомним, соседнее государство запускает БПЛА на территорию Белгородчины ежедневно, пытаясь нанести удары по жилым объектам, объектам энергетической инфраструктуры и другим. Только 10 ноября регион подвергался атаке вражеских дронов минимум трижды.

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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Пво#Татьяна Алексютина#ВСУ#Минобороны рф#СВО#БПЛА
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