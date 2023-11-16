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Беспилотник

Беспилотники сбиты на подлёте к городу: что известно об утренней атаке ВСУ

16 ноября 2023, 07:37
Фото: 1MI
Беспилотник

Система ПВО в Брянской области уничтожила два украинских дрона

Произошло это утром 16 ноября. О случившемся сообщили «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза. Информацию также подтвердили в Минобороны РФ.
Сюжет
СВО

На подлёте к Брянску система ПВО сбила два украинских беспилотника. Атака дронов произошла утром 16 ноября.

Известно, что пострадавших и повреждений нет. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.

Отметим, что за вчерашний день, 15 ноября, Белгородская область подверглась атаке беспилотников два раза. Осколочный боеприпас и взрывное устройство сброшены в Солнцевке Белгородского района и в Терезовке Шебекинского округа. По информации губернатора, обошлось без последствий.

ВСУ под Белгородом сбросили с беспилотника осколочный боеприпас
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Брянская область#СВО#Александра Склярова#Система ПВО#Александр Богомаз
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