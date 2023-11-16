Беспилотники сбиты на подлёте к городу: что известно об утренней атаке ВСУ

Отметим, что за вчерашний день, 15 ноября, Белгородская область подверглась атаке беспилотников два раза. Осколочный боеприпас и взрывное устройство сброшены в Солнцевке Белгородского района и в Терезовке Шебекинского округа. По информации губернатора, обошлось без последствий.