Беспилотники сбиты на подлёте к городу: что известно об утренней атаке ВСУ

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
На подлёте к Брянску система ПВО сбила два украинских беспилотника. Атака дронов произошла утром 16 ноября.
Известно, что пострадавших и повреждений нет. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.
Отметим, что за вчерашний день, 15 ноября, Белгородская область подверглась атаке беспилотников два раза. Осколочный боеприпас и взрывное устройство сброшены в Солнцевке Белгородского района и в Терезовке Шебекинского округа. По информации губернатора, обошлось без последствий.