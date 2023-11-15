«День, когда оборвалось моё детство»: сочинение школьницы из Шебекино признали лучшим

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Школьница из приграничного Шебекино стала победительницей Всероссийского конкурса сочинений — 2023. Масштабный конкурс проводился по инициативе Минпросвещения России в рамках Десятилетия детства.
Работа Арины Плотниковой, ученицы 11-го класса Шебекинской гимназии-интерната, вошла в топ-100 лучших сочинений в России. Гимназистка назвала своё сочинение «День, когда оборвалось моё детство». Выпускница посвятила его событиям 1 июня 2023 года — в День защиты детей. Тогда приграничный город попал под массированный обстрел ВСУ.
Церемония награждения победителей состоялась в Общественной палате РФ. На торжественной церемонии победителей приветствовали эксперты и почётные гости. Школьники получили дипломы и памятные подарки.