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Сочинение

«День, когда оборвалось моё детство»: сочинение школьницы из Шебекино признали лучшим

15 ноября 2023, 12:56
Фото: 1MI
Сочинение

Выпускница из Шебекино выиграла Всероссийский конкурс сочинений

Гимназистка написала сочинение о массированном обстреле приграничного города. Конкурс проводился по инициативе Минпросвещения России в рамках Десятилетия детства, сообщили в региональном правительстве.
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Конкурс

Школьница из приграничного Шебекино стала победительницей Всероссийского конкурса сочинений — 2023. Масштабный конкурс проводился по инициативе Минпросвещения России в рамках Десятилетия детства.

Работа Арины Плотниковой, ученицы 11-го класса Шебекинской гимназии-интерната, вошла в топ-100 лучших сочинений в России. Гимназистка назвала своё сочинение «День, когда оборвалось моё детство». Выпускница посвятила его событиям 1 июня 2023 года — в День защиты детей. Тогда приграничный город попал под массированный обстрел ВСУ.

Церемония награждения победителей состоялась в Общественной палате РФ. На торжественной церемонии победителей приветствовали эксперты и почётные гости. Школьники получили дипломы и памятные подарки.

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#Белгородская область#Конкурс#Шебекино#Школьница#Сочинение#Белгород#Наталья Корявых#Обстрелы
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