РПН назвал число очагов и смертей от туберкулёза на Белгородчине в 2022 году

Туберкулёзным очагом обычно считают место, где больной находится на постоянной основе, т. е. дом, квартира, общежитие и т. п. Таким образом, высок риск заражения людей, которые находятся рядом с больным. К очагам также относятся место работы больного туберкулёзом, учёбы или место, где он получает лечение. В данную категорию входит любая среда, где больной человек часто или временно находился и общался с группами людей, указано на официальном сайте Роспотребнадзора.