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Смертность среди заболевших туберкулёзом

РПН назвал число очагов и смертей от туберкулёза на Белгородчине в 2022 году

15 ноября 2023, 09:22
Фото: 1MI
Смертность среди заболевших туберкулёзом
В сравнении с 2020 годом количество смертей от первичного заболевания туберкулёзом увеличилось в 1,4 раза. В 2022 году зарегистрировано семь случаев смерти, в 2021 — четыре случая, а в 2020 году — пять случаев. Однако это всё ещё ниже среднего показателя за несколько лет в 1,7 раза, отмечает РПН.

К началу текущего года на учёте по Белгородской области находилось 294 очага туберкулёзной инфекции, причём 225 (76,5%) из них с туберкулёзом открытой формы (МБТ (+)). Впервые выявленных очагов регистрировалось 220, с МБТ (+) — 155 очагов (это 70,5%).

Во впервые выявленных очагах проживает 812 контактных, сообщает Роспотребнадзор в годовом докладе. Это 623 взрослых белгородца, 139 детей и 50 подростков. Под наблюдением диспансера стабильно находилось 78,3% из них. Охват снизился на 8,6%, если сравнивать с двумя предыдущими годами.

Заболеваемость среди медперсонала общей лечебной практики сократилась в 1,3 раза (в сравнении с 2020 годом). Так, в 2022 году туберкулёзом заболело три медработника, в 2021 и 2020 году — четыре. Среди персонала фтизиатрических учреждений не регистрировались заболевания туберкулёзом в 2022 и 2021 годах. В 2020 году — один случай.

Туберкулёзным очагом обычно считают место, где больной находится на постоянной основе, т. е. дом, квартира, общежитие и т. п. Таким образом, высок риск заражения людей, которые находятся рядом с больным. К очагам также относятся место работы больного туберкулёзом, учёбы или место, где он получает лечение. В данную категорию входит любая среда, где больной человек часто или временно находился и общался с группами людей, указано на официальном сайте Роспотребнадзора.

Что касается туберкулёза открытой формы, то это фаза, когда болезнетворные микобактерии начинают активно размножаться. Тогда у пациента и начинается разрушение лёгочной ткани. Это состояние называется открытой формой туберкулёза, она является весьма заразной. При закрытой форме бактерии тоже находятся в организме, но не распространяются. Симптомы заболевания при этом либо слабо выявлены, либо не проявляются вовсе. Однако в любой момент закрытая форма может перейти в открытую.

По данным ВОЗ, примерно четверть населения планеты инфицирована бактерией туберкулёза. А вероятность возникновения симптомов и активной болезни у заражённых людей составляет около 5-10%.

В 2022 году выполнение заключительной дезинфекции в очагах туберкулёза стало реже на 7,7%, чем в 2020 году. В том числе камерного метода дезинфицирования — на 21,6%. За указанный год объём дезинфекции составил 51,4%.

Согласно нормам и правилам СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», заключительную дезинфекцию проводят после госпитализации, смерти или выздоровления больного на дому, в медорганизациях, по месту работы или учёбы, на транспортных средствах и т. п.

А с момента выявления болезни и до выздоровления больного или его госпитализации систематически проводят текущая дезинфекция, которая происходит в присутствии больного. Выполняют её те, кто ухаживает за пациентом, а также прошли инструктаж медработником.

Камерная дезинфекция проводится в рамках заключительной, в «дезинфекционных камерах». В них вещи больного подвергаются воздействию горячего воздуха, пара, газа или химических веществ, которые уничтожают бактерии и споры микроорганизмов, а также насекомых. Такой метод используют, когда предметы не могут быть обработаны растворами дезинфекционных средств из-за возможности порчи и нарушения их целостности. К примеру, постельное бельё, обувь, одежда, книги, меховые и кожаные изделия.

Ранее редакция Бел.Ру уже писала, что ситуация с данным заболеванием в Белгородской области и стране остаётся неблагоприятной. В последние годы в регионе отмечается увеличение числа заболевших. С 2020 по 2022 год количество случаев активного туберкулёза возросло на 32,8%. Среди заболевших отмечается и 12 детей до 17 лет.

Напомним также, что в 2022 году показатель заболеваемости сальмонеллёзом в Белгородской области оказался выше, чем в предыдущие два года и обогнал средний по всей России. ГРуппу риска составили дети в возрасте до двух лет. В большинстве случаев причиной заболевания являлись сальмонеллы группы «Д».

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