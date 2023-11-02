Секс, наркотики — ВИЧ: как заражаются белгородцы

В 2022 году новые случаи ВИЧ-инфекции отмечены в 21 муниципальном образовании области, что на одну территорию больше, чем в предыдущие два года. Также в период с 2020 года удельный вес мужчин с ВИЧ-инфекцией стал меньше на 4,1% (60,2%) году. При этом доля женщин с ВИЧ-инфекцией выросла с 35,7% до 39,8%. Наибольшее количество случаев выявления инфекции регистрировалось среди белгородцев в возрасте от 30 до 49 лет, что составляет около 69,8% от общего числа. В прошлом году этот показатель был немного ниже — примерно 67,8%, а в 2020 году составлял 74,4%.