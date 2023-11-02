Секс, наркотики — ВИЧ: как заражаются белгородцы

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
Официальная учётная регистрация ВИЧ-инфекции среди белгородцев началась первого января 1992 года. За это время зарегистрировано 3439 случаев выявления (по данным на первое января 2023 года). А показатель заболеваемости составил 161 человека на 100 тыс. человек. Это почти в пять раз меньше, чем статистика по Российской Федерации (782 на 100 тыс. человек).
Однако общая заболеваемость по Белгородской области с начала 2020 года выросла в 1,5 раза. Так, в 2022 году выявлено 359 первичных случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, в 2021 году — 241 случай, в 2020 году — 238. Согласно информации управления Роспотребнадзора по Белгородской области, количество заболеваний постепенно увеличивается. Также РПН отмечает, что по сравнению с другими регионами России, ситуация в области более благоприятная.
В 2022 году новые случаи ВИЧ-инфекции отмечены в 21 муниципальном образовании области, что на одну территорию больше, чем в предыдущие два года. Также в период с 2020 года удельный вес мужчин с ВИЧ-инфекцией стал меньше на 4,1% (60,2%) году. При этом доля женщин с ВИЧ-инфекцией выросла с 35,7% до 39,8%. Наибольшее количество случаев выявления инфекции регистрировалось среди белгородцев в возрасте от 30 до 49 лет, что составляет около 69,8% от общего числа. В прошлом году этот показатель был немного ниже — примерно 67,8%, а в 2020 году составлял 74,4%.
Чаще всего заражение происходило половым путём — это 75,5% и 271 человек за год соответственно (на 88 больше, чем в предшествующем). На втором месте заражение при внутривенном введение наркотиков — 24% (86 человек). На 29 человек больше, чем в 2021 году.
На начало 2023 года на диспансерном учёте состояло 2409 пациентов, которые заразились ВИЧ, включая 22 ребёнка. Из них на определение вирусной нагрузки и иммунного статуса обследовано 97%. На антиретровирусной терапии числится 2289 ВИЧ-инфицированных пациентов. В 2021 году от ВИЧ-инфекции умерло 12 человек, а в 2020 и 2022 годах — по 16 человек.
Напомним, более значительное повышение уровня смертельных для белгородцев случаев РПН отмечает среди группы алкогольных отравлений. В отдельных муниципалитетах он вырос в два-шесть раз.