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Отравления в Белгородской области

Большая смертность: 222 белгородца умерли за год от токсико-химических отравлений

31 октября 2023, 09:23
Фото: 1MI
Отравления в Белгородской области

В 2022 году каждое третье химическое отравление для белгородцев привело к смерти

Химические отравления случаются по разным причина. Управление Роспотребнадзора по Белгородской области выяснило, что в 2022 году такими причинами для белгородцев стали лекарственные препараты, алкоголь и такая группа, как «прочие».

За прошлый год зафиксировано 662 случая, имеющих токсико-химическое происхождение. Об этом говорит анализ информационного фонда данных токсикологического наблюдения Белгородской области. Так, на летальные исходы в данной статистике приходится 33,5%, т. е. 222 смерти среди общего отравления химической этиологии. Выходит, это практически каждый третий отравившийся таким образом белгородец в данном списке. РПН отмечает, что большее количество подобных отравлений приходится на две крупные городские территории Белгородской области — Белгород и Старый Оскол.

В 2022 году острая интоксикация имела три приоритетных первоисточника. К их числу относились следующие группы отравлений: большая доля пришлась на группу «прочие» — 36,4%, отравления спиртосодержащей продукцией — 22,7%, медикаментами — 18,6%.

Отравления из-за алкоголя наблюдались в основном в шести муниципалитетах Белгородской области. От общего числа химотравлений на них пришлось:

  • В Чернянском и Алексеевском районе — 66,7%;
  • Новооскольском — 60%;
  • Губкинском городском округе — 48,3%;
  • Борисовском районе — 42,9%;
  • Старооскольском городском округе — 30%.

Подавляющее количество от группы «прочие» отмечено в 12 муниципальных образованиях. В Вейделевском и Ровеньском районе — это 100% инцидентов, в Краснояружском — 80%, в Красногвардейском таких случаев зафиксировано немного меньше — 77,8%. Ракитянский район составил 65% статистики, Шебекинский горокруг — 62,5%. А на Прохоровский и Корочанский район пришлись 50% и 48,3% отравлений. Остальные пришлись на Белгородский район (46,2%), Валуйский (41,4%), Яковлевский районе (38,5%) и сам Белгород (33%).

В Волоконовском районе в 2022 году отравления спиртосодержащей продукцией и отравления из группы «прочие» составили ровно половину случаев, а в Грайворонском горокруге отравления лекарственными препаратами и отравления из группы «прочие» составили по 40%.

Ранее редакция Бел.Ру писала, что в Губкине и Старом Осколе чаще всего выявляются профессиональные заболевания. В прошлом году зафиксировано 43 и 33 случая острых заболеваний соответственно. Большинство заболеваний связаны с работой в добывающей и обрабатывающей промышленности. Об уровнях профинвалидности и статистики смертности среди работающего населения читайте в нашем материале.

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