Большая смертность: 222 белгородца умерли за год от токсико-химических отравлений

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
За прошлый год зафиксировано 662 случая, имеющих токсико-химическое происхождение. Об этом говорит анализ информационного фонда данных токсикологического наблюдения Белгородской области. Так, на летальные исходы в данной статистике приходится 33,5%, т. е. 222 смерти среди общего отравления химической этиологии. Выходит, это практически каждый третий отравившийся таким образом белгородец в данном списке. РПН отмечает, что большее количество подобных отравлений приходится на две крупные городские территории Белгородской области — Белгород и Старый Оскол.
В 2022 году острая интоксикация имела три приоритетных первоисточника. К их числу относились следующие группы отравлений: большая доля пришлась на группу «прочие» — 36,4%, отравления спиртосодержащей продукцией — 22,7%, медикаментами — 18,6%.
Отравления из-за алкоголя наблюдались в основном в шести муниципалитетах Белгородской области. От общего числа химотравлений на них пришлось:
Подавляющее количество от группы «прочие» отмечено в 12 муниципальных образованиях. В Вейделевском и Ровеньском районе — это 100% инцидентов, в Краснояружском — 80%, в Красногвардейском таких случаев зафиксировано немного меньше — 77,8%. Ракитянский район составил 65% статистики, Шебекинский горокруг — 62,5%. А на Прохоровский и Корочанский район пришлись 50% и 48,3% отравлений. Остальные пришлись на Белгородский район (46,2%), Валуйский (41,4%), Яковлевский районе (38,5%) и сам Белгород (33%).
В Волоконовском районе в 2022 году отравления спиртосодержащей продукцией и отравления из группы «прочие» составили ровно половину случаев, а в Грайворонском горокруге отравления лекарственными препаратами и отравления из группы «прочие» составили по 40%.
Ранее редакция Бел.Ру писала, что в Губкине и Старом Осколе чаще всего выявляются профессиональные заболевания. В прошлом году зафиксировано 43 и 33 случая острых заболеваний соответственно. Большинство заболеваний связаны с работой в добывающей и обрабатывающей промышленности. Об уровнях профинвалидности и статистики смертности среди работающего населения читайте в нашем материале.