Большая смертность: 222 белгородца умерли за год от токсико-химических отравлений

За прошлый год зафиксировано 662 случая, имеющих токсико-химическое происхождение. Об этом говорит анализ информационного фонда данных токсикологического наблюдения Белгородской области. Так, на летальные исходы в данной статистике приходится 33,5%, т. е. 222 смерти среди общего отравления химической этиологии. Выходит, это практически каждый третий отравившийся таким образом белгородец в данном списке. РПН отмечает, что большее количество подобных отравлений приходится на две крупные городские территории Белгородской области — Белгород и Старый Оскол.