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Заболеваемость туберкулёзом в Белгородской области

232 случая, 12 детей: РПН рассказал о заболеваемости туберкулёзом среди белгородцев

14 ноября 2023, 10:21
Фото: 1MI
Заболеваемость туберкулёзом в Белгородской области

РПН отметил рост заболеваемости туберкулёзом в Белгородской области за 2022 год

По данным РПН, ситуация с туберкулёзом в области и по всей стране продолжает оставаться неблагоприятной. В белгородской области отмечен рост заболеваемости. С 2020 по 2022 год количество случаев активного туберкулёза выросло на 32,8% и достигло отметки 15,23 на 100 тыс. населения.
Сюжет
Дети

За один год число заболевших туберкулёзом среди белгородцев выросло на 12,2%. Это 12,06 случая на 100 тысяч человек.

Количество людей, заболевших бациллярными формами туберкулёза (заболевание вызвано бактериями, т. е. после контакта с больным бактериовыделителем, а возбудитель содержится чаще всего в его мокроте и моче), увеличилось на 25,7% по сравнению с 2020 годом. В 2022 году зафиксирован 161 случай первичного заболевания, а в 2020 году диагностировано 129 случаев.

Обнаружение заболевания в ходе профилактических медосмотров составило 56,5% случаев диагностирования. Показатель вырос на 13,4%, если сравнивать с 2020 годом. Так, с помощью флюорографии выявили 68,5% больных среди белгородцев старше 17 лет. А вот процент прошедших профилактические медосмотры на туберкулёз в 2022 году, пишет РПН, остался примерно таким же, как и в предыдущие годы — 73,2% от общего числа населения. Однако он всё же стал ниже, т. к. в предыдущих двух годах доли составляли 73,3% и 73,8% соответственно.

Как пишет РПН, в рамках реализации закона о предотвращении распространения туберкулёза в Российской Федерации, принимаются меры в отношении больных, не соблюдающих лечение. Так, в 2022 году уклонялось от лечения два человека, в 2021 году — пять человек, а в 2020 году — четыре человека. Однако меры административного воздействия по отношению к ним не применялись.

Управление Роспотребнадзора по Белгородской области также отмечает, что показатель заболеваемости остаётся ниже среднемноголетнего в 1,5 раза. Это период 2012–2021 годов. Индекс области ниже и показателя заболеваемости по РФ в 1,9 раза (РФ — 29,30 на 100 тыс. населения).

Напомним также, что количество заболевших ковидом за 2023 год по России выросло на 22%. Статистика Роспотребнадзора показывает, что за одну неделю зафиксировано 43 тысячи новых случаев заболевания.

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