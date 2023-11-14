232 случая, 12 детей: РПН рассказал о заболеваемости туберкулёзом среди белгородцев

Обнаружение заболевания в ходе профилактических медосмотров составило 56,5% случаев диагностирования. Показатель вырос на 13,4%, если сравнивать с 2020 годом. Так, с помощью флюорографии выявили 68,5% больных среди белгородцев старше 17 лет. А вот процент прошедших профилактические медосмотры на туберкулёз в 2022 году, пишет РПН, остался примерно таким же, как и в предыдущие годы — 73,2% от общего числа населения. Однако он всё же стал ниже, т. к. в предыдущих двух годах доли составляли 73,3% и 73,8% соответственно.