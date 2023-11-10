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Сальмонеллёз

В Белгородской области заболеваемость сальмонеллёзом превысила среднюю по России

10 ноября 2023, 12:33
Фото: 1MI
Сальмонеллёз
В 2022 году заболеваемость сальмонеллёзом в Белгородской области составила 22,98 случая на 100 тысяч населения, превысив показатели по России и областные показатели последних двух лет. Чаще всего заболевали дети одного-двух лет, а возбудителями по большей части были сальмонеллы группы «Д», пишет РПН
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Дети

Заболеваемость сальмонеллёзом в Белгородской области за 2022 год составила 22,98 на 100 тысяч населения и превысила показатель по России в 1,35 раза. Превысил он и областные показатели прошлых двух лет. К примеру — в 1,3 раза больше, чем в 2020 году. А резкий подъём начался с 2021 года. Однако, пишет РПН, он остаётся ниже среднегодового показателя по Белгородской области в 1,6 раза.

По данным управления Роспотребнадзора по Белгородской области, самые высокие показатели заболеваемости сальмонеллёзом с этого же года по 2022 год отмечались среди детей одного-двух лет. В 2020 году — от нуля до года. От всех заболевших сальмонеллёзом дети составили 60% в 2022 году, 66,2% в 2021 и 63,3% в 2020.

Заболеваемость сальмонеллезом на 100 тыс. населения Заболеваемость сальмонеллезом на 100 тыс. населения
Заболеваемость сальмонеллезом по возрастамЗаболеваемость сальмонеллезом по возрастам
Заболеваемость сальмонеллезом на 100 тыс. населения
Фото: Областной доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Белгородской области в 2022 г.»
«В 2022-2020 гг. — 31,5%, 27,7%, 27,8%, заболевших, от общего числа детей до 14 лет соответственно составили дети, посещающие организованные детские коллективы. Это были единичные случаи в виде заносов с территорий. На сельское население приходилось в 2022 г. — 20,2% заболевших, в 2021 г. — 18,5%, в 2020 г. — 19,6%».
доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Белгородской области в 2022 г.»

Возбудители большей части случаев заболевания сальмонеллёзом — это сальмонеллы группы «Д». Данная группа в основном содержится в мясе птицы и яйцах. Эпидемиологические данные об анализах больных Белгородской области такой факт подтвердили, пишет РПН. Так, на сальмонеллы группы «Д» пришлось в 2022 году — 78,8% случаев, в 2021 — 66,2%, в 2020 — 77,7%. А на долю других групп — 27,2%; 32,1% и 21,8% соответственно.

Недавно Роспотребнадзор подал судебный иск против университета кооперации, экономики и права по статье, связанной с причинением вреда жизни или здоровью граждан. В то же время, в интернете началось активное распространение информации об отравлениях в ВУЗе из-за бактерии сальмонеллы. Роспотребнадзор и университет предоставили официальные ответы на запросы Бел.Ру. Ранее Управление Роспотребнадзора по Белгородской области обращалось в арбитражный суд с иском против «Приосколья». С просьбой привлечь производителя мяса птиц к ответственности из-за несоблюдения технических регламентов по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ, в которой также упоминается причинение вреда жизни или здоровью граждан. Производителя оштрафовали, но у него есть десять дней на обжалование решения арбитража.

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#Белгородская область#Роспотребнадзор#Дети#Яйца#Новости Белгорода#Мясо птицы#Белгород#Татьяна Лукащева#Сальмонеллёз
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