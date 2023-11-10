В Белгородской области заболеваемость сальмонеллёзом превысила среднюю по России

Недавно Роспотребнадзор подал судебный иск против университета кооперации, экономики и права по статье, связанной с причинением вреда жизни или здоровью граждан. В то же время, в интернете началось активное распространение информации об отравлениях в ВУЗе из-за бактерии сальмонеллы. Роспотребнадзор и университет предоставили официальные ответы на запросы Бел.Ру. Ранее Управление Роспотребнадзора по Белгородской области обращалось в арбитражный суд с иском против «Приосколья». С просьбой привлечь производителя мяса птиц к ответственности из-за несоблюдения технических регламентов по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ, в которой также упоминается причинение вреда жизни или здоровью граждан. Производителя оштрафовали, но у него есть десять дней на обжалование решения арбитража.