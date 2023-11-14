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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Белгородцы сообщают о взрывах

Спокойный вторник в Белгороде омрачили взрывы

14 ноября 2023, 09:55
Фото: 1MI

Белгородцы сообщают о взрывах

Серия громких звуков раздалась 14 ноября. С чем связаны взрывы и есть ли последствия на земле, пока неизвестно.

После полудня 14 ноября над Белгородом раздались взрывы. Их слышали, в частности, жители Харьковской горы.

С чем связан грохот, неизвестно. Официальной информации не было. О последствиях на земле не сообщалось.

Напомним, что накануне взрыв прогремел в Волоконовском районе. Связан он был с уничтожением беспилотника. БПЛА попал во двор частного дома. Сапёры уничтожили дрон там же. Не обошлось без разрушений: выбиты окна в доме, повреждена хозпостройка.

Всего накануне под удары ВСУ попали шесть приграничных районов.

Беспилотники пытались атаковать и другие регионы. Так, в ночь на 14 ноября БПЛА сбили в Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областях, сообщили в Минобороны РФ.

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