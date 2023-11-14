Спокойный вторник в Белгороде омрачили взрывы

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
После полудня 14 ноября над Белгородом раздались взрывы. Их слышали, в частности, жители Харьковской горы.
С чем связан грохот, неизвестно. Официальной информации не было. О последствиях на земле не сообщалось.
Напомним, что накануне взрыв прогремел в Волоконовском районе. Связан он был с уничтожением беспилотника. БПЛА попал во двор частного дома. Сапёры уничтожили дрон там же. Не обошлось без разрушений: выбиты окна в доме, повреждена хозпостройка.
Всего накануне под удары ВСУ попали шесть приграничных районов.
Беспилотники пытались атаковать и другие регионы. Так, в ночь на 14 ноября БПЛА сбили в Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областях, сообщили в Минобороны РФ.