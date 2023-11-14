Спокойный вторник в Белгороде омрачили взрывы

Напомним, что накануне взрыв прогремел в Волоконовском районе. Связан он был с уничтожением беспилотника. БПЛА попал во двор частного дома. Сапёры уничтожили дрон там же. Не обошлось без разрушений: выбиты окна в доме, повреждена хозпостройка.