Неспокойное утро: в Черноземье сбили украинский беспилотник, что известно

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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Updated Сегодня, 07:07
Ранним утром сегодняшнего дня, 14 ноября, на северо-западе Орловской области сбили украинский беспилотник. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, в результате атаки повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет.
В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения.
Ещё один беспилотник в этот же день атаковал завод в Брянской области, сообщила Baza. На территории якобы обнаружили неразорвавшийся беспилотник самолётного типа со взрывчатым веществом. Официального подтверждения этой информации не было.
Всего за ночь сбито четыре дрона над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями.
В Белгородской области 14 ноября обошлось без происшествий, однако 12 ноября над селом Ближнее сбили беспилотник. Последствий нет.