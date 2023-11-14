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Беспилотник

Неспокойное утро: в Черноземье сбили украинский беспилотник, что известно

14 ноября 2023, 07:05
Фото: Midjourney
Беспилотник

Украинский беспилотник атаковал Орловскую область

Атака произошла ранним утром 14 ноября. Обошлось без пострадавших, сообщили журналисты «Орелtimes» со ссылкой на губернатора региона.

Ранним утром сегодняшнего дня, 14 ноября, на северо-западе Орловской области сбили украинский беспилотник. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, в результате атаки повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет.

В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения.

Ещё один беспилотник в этот же день атаковал завод в Брянской области, сообщила Baza. На территории якобы обнаружили неразорвавшийся беспилотник самолётного типа со взрывчатым веществом. Официального подтверждения этой информации не было.

Всего за ночь сбито четыре дрона над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями.

В Белгородской области 14 ноября обошлось без происшествий, однако 12 ноября над селом Ближнее сбили беспилотник. Последствий нет.

Один человек ранен после атаки беспилотника в приграничье
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#Белгородская область#Беспилотник#Черноземье#Орловская область#Белгород#СВО#Александра Склярова
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