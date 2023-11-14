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Published Сегодня, 14:22

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Снятие показаний

Белгородцам компенсируют оплату коммуналки, если она превысит новый индекс

14 ноября 2023, 14:22
Фото: 1MI
Снятие показаний
Сегодня в правительстве региона сообщили утверждённый индекс роста цен на услуги ЖКХ, который с 1 июля 2024 года составит 11% с максимальным отклонением в 3%. Но что будет, если цифры в платёжке вырастут больше, чем на этот показатель?

В октябре на оперативном совещании правительства области сообщили, что тарифы на коммунальные услуги по прогнозам могут вырасти на 12,5%. По новым данным от начальника управления по государственному регулированию цен и тарифов области, этот индекс стал ниже на 1,5%, при этом отклонение по муниципалитетам осталось 3%. Итого максимальный рост тарифа в отдельных районах и округах может составить 14%.

Но что будет, если в новых платёжках, которые начнут появляться после 1 июля 2024 года, этот показатель будет хотя бы на 0,1% выше? Наталья Косилова на брифинге подчеркнула, что после повышения цен управление начнёт совместно с муниципалитетами проводить мониторинги. И если значение индексации превысит 11% (без учёта отклонения), то плательщику должны буду компенсировать то, что он переплатил.

Напомним, в некоторых соседних регионах в 2024 году индекс повышения тарифов на ЖКХ будет меньше. А рост цен на коммуналку чиновница объяснила в том числе индексацией зарплат на ресурсоснабжающих предприятиях.

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