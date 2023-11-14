Белгородцам компенсируют оплату коммуналки, если она превысит новый индекс

Но что будет, если в новых платёжках, которые начнут появляться после 1 июля 2024 года, этот показатель будет хотя бы на 0,1% выше? Наталья Косилова на брифинге подчеркнула, что после повышения цен управление начнёт совместно с муниципалитетами проводить мониторинги. И если значение индексации превысит 11% (без учёта отклонения), то плательщику должны буду компенсировать то, что он переплатил.